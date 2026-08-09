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Opinii /

De ce riscă să piardă țările democratice lupta cu populismul. „Ajunge. Până aici”. Nu putem tăcea când sunt negate legile fizicii. Exemplul de care avem nevoie în România 

Senior editor

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O întâmplare petrecută recent a născut un articol în Germania, care ar putea să fie citit și de politicienii din România. Dar e un exemplu care merită cunoscut și de noi, cetățenii.

  • Minciunile, dezinformarea și teoriile conspiraționiste ar trebui combătute pur și simplu. Dacă o afirmație este mincinoasă, politicianul trebuie să o trateze ca atare. Nu se poate să acceptăm. Un recent episod din Germania a fost taxat dur.
  • Au existat exemple de politicieni curajoși. Ei nu au stat să se menajeze când au auzit enormități. Iar articolul conține cazuri de curaj, pornind de la unul uluitor de lașitate
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Publicația germană FAZ arată, cu exemple din mai multe țări occidentale, ce fac greșit politicienii mainstream în lupta cu dezinformarea și cu populismul.  

Michael Kretschmer este șefului guvernului din landul german Saxonia. În campania electorală dinaintea alegerilor statale din 2024, politicianul creștin-democrat a ajuns și în Neustadt, un orășel cu puțin peste 50.000 de locuitori. S-a întâlnit cu alegătorii în sediul primăriei. După o scurtă introducere a lui Kretschmer, alegătorii au fost invitați să vorbească. 