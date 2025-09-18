De ce s-au prăbușit exporturile de ceasuri elvețiene

Exporturile de ceasuri elvețiene s-au prăbușit în luna august, în contextul în care în SUA au intrat în vigoare tarife vamale semnificative, iar declinul de pe piața chineză a continuat, scrie agenția economică Bloomberg, preluată de Agerpres.

Într-un comunicat de presă publicat joi, Federația Industriei Elvețiene de Orologerie a informat că exporturile totale de ceasuri elvețiene au scăzut cu 16,4% în ritm anual, până la 1,57 miliarde franci (1,98 miliarde dolari).

Toate piețele mari pentru exporturile de ceasuri elvețiene au înregistrat scăderi de două cifre, în frunte cu China, unde exporturile de ceasuri elvețiene au scăzut cu 35,6%, până la 115,3 milioane de franci, iar cea din SUA, cea mai importantă piață pentru producătorii elvețieni de ceasuri, a scăzut cu 23,9% până la 245,1 milioane de franci.

În cazul Europei, exporturile de ceasuri elvețiene spre Germania s-au redus cu aproape 25% iar cele spre Franța au scăzut cu 9,7%, până la 73,7 milioane de franci.

Analiștii precizează că scăderea din luna august este rezultatul unei reechilibrări așteptate să se întâmple după creșterile mari ale exporturilor înregistrate în perioada aprilie-iulie, înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife vamale. Începând din data de 7 august au intrat în vigoare tarife vamale de 39% la bunurile elvețiene exportate spre SUA, tarife mai mari decât cele aplicate UE și altor economii dezvoltate.

Tarifele vamale americane au afectat industria elvețiană de orologerie dominată de giganți precum Richemont, Swatch Group AG și LVMH, dar și de producători independenți precum Audemars Piguet, Patek Philippe și Rolex SA. Scăderea vânzărilor a afectat toate segmentele de preț, însă cele mai afectate au fost ceasurile cu prețuri de peste 3.000 de franci, care în mod normal sunt un motor de creștere, și cele cu prețuri de sub 200 de franci.

„Această scădere generalizată scoate în evidență obstacolele formidabile cu care continuă să se confrunte industria elvețiană de orologerie. Rapoartele recente de la mai mulți producători sugerau că există unele buzunare de cerere rezistente pe piața din SUA, precum și o stabilizare preliminară în China. Cu toate acestea, datele publicate astăzi neagă acele semnale”, subliniază analistul Vontobel, Jean-Philippe Bertschy.

Un producător elvețian de ceasuri a optat pentru o soluție creativă prin care să încurajeze Guvernul elvețian să ajungă la un acord cu SUA. Săptămâna trecută, Swatch a dezvăluit o ediție specială de ceasuri care costă 139 de franci (176 de dolari) și care se vinde numai în Elveția. Însă pe cadranul ceasului, locul cifrelor 3 și 9 este inversat, o aluzie la tariful vamal de 39%. Modelul va fi retras din magazine după ce se va ajunge la un acord tarifar, a declarat un purtător de cuvânt de la Swatch.

Industria de orologerie reprezintă aproximativ 10% din exporturile totale ale Elveției și asigură aproximativ 57.000 de locuri de muncă.