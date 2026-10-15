De ce să nu ții niciodată salata verde și morcovii lângă roșii. Greșelile de depozitare care strică alimentele mai repede

De ce să nu speli fructele de pădure înainte de depozitare și de ce ceapa și cartofii se țin separat?

Fructele și legumele continuă să respire și să piardă apă după ce au fost culese, iar unele eliberează un gaz care grăbește coacerea și alterarea celor din jur. Felul în care sunt depozitate acasă influențează, prin urmare, dacă rezistă câteva zile sau câteva săptămâni.

Unele alimente rezistă mai bine la frigider, altele la temperatura camerei, iar anumite fructe și legume trebuie ținute separat. Și momentul spălării poate influența cât de repede se alterează, deoarece umezeala favorizează apariția mucegaiului.

Etilena, gazul care grăbește coacerea

Multe fructe produc etilenă, un hormon vegetal sub formă de gaz care declanșează coacerea. Merele, bananele, perele, piersicile, roșiile și fructele de avocado eliberează cantități mari. Așa se explică de ce aceste fructe continuă să se coacă după recoltare.

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