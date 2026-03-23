De ce să te mai chinui cu matematica dacă ai AI-ul la îndemână? Răspunsurile surprinzătoare pe care le dă o tânără profesoară

Într-o lume în care inteligența artificială preia tot mai multe sarcini automate, iar aplicațiile și algoritmii gestionează rapid calcule și formule, am putea crede că rolul matematicii devine tot mai redus. De fapt, spun profesorii, rolul ei nu scade, ci se transformă, iar matematica devine, mai mult ca până acum, instrument esențial pentru gândire critică și decizie. În acest interviu, profesoara Liliana Mitre, asistent universitar la Facultatea de Matematică și Informatică din București, explică de ce această materie e importantă pentru orice elev, cum pot copiii să o înțeleagă cu adevărat și de ce ideea că unii elevi „nu sunt făcuți pentru matematică” este, de fapt, o etichetă care le limitează șansele. Ea admite că există copii cu discalculie (dificultate de a lucra cu numere și calcule), iar pentru ei școala e obligată să adapteze predarea și evaluarea. Însă, exceptând astfel de situații, având un profesor bun în clasă, copiii nu ar trebui să simtă că matematica e un chin.

Liliana Mitre, care este și co-fondator SuperȘcoala, o platformă cu lecții video pentru elevi, vorbește și despre modul în care generațiile actuale învață eficient matematica: nu doar cu creionul și hârtia, ci și cu jocuri interactive și instrumente online. Ea îi sfătuiește pe părinți să nu minimizeze rolul matematicii în viața copilului, nici măcar atunci când el e convins că va urma o carieră fără legătură cu această disciplină: în orice carieră, spune profesoara, abilitățile dobândite în ora de matematică vor fi de mare folos.

Totul Despre Mame: Predați matematică de două decenii. Cum s-a schimbat, în ultimul timp, felul în care se raportează copiii la această materie și interesul pentru ea?

Profesoara Liliana Mitre: În ultimii ani am observat o creștere a interesului pentru matematică. Probabil că, în epoca tehnologiei, părinții și elevii își dau seama că matematica este unul dintre motoarele ce stau la baza evoluției în toate domeniile. Matematica este peste tot în jurul nostru, cu atât mai mult în lumea digitală, la care copiii sunt atât de conectați. Algoritmii au în spate tot logică, numere, calcule. Matematica atrage și pentru că oferă acces la o arie variată de specializări, toate cu prognostic bun de a fi la mare căutare în anii următori. În primul rând, pentru că dezvoltă abilități necesare la majoritatea locurilor de muncă: gândirea logică și capacitatea de a face raționamente corecte sunt foarte importante, oriunde ai lucra. Apoi, dezvoltarea tehnologiei cere în continuare oameni care cunosc matematică și știu să o aplice în diferite domenii.

