De ce șansele ca rapperul american Wiz Khalifa să execute pedeapsa cu închisoarea în România „sunt minime spre inexistente”. Ce spun doi specialiști

Avocatul Ciprian Pozderie, specializat în cauze privind drogurile, și Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor, au explicat pentru HotNews care sunt, în mod realist, șansele ca Wiz Khalifa să ajungă să execute în România pedeapsa de 9 luni de închisoare cu executare pronunțată definitiv de Curtea de Apel Constanța. Rapperul american a fost condamnat pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024.

Condamnarea rapperului american ridică o întrebare practică: există șanse reale ca artistul să ajungă să execute pedeapsa în România?

Răspunsul este unul clar: șansele sunt minime spre inexistente, potrivit explicațiilor oferite pentru HotNews de criminologul Vlad Zaha și de avocatul penalist Ciprian Pozderie.

Vlad Zaha: „Condamnarea este definitivă, dar executarea este foarte improbabilă”

Criminologul Vlad Zaha explică faptul că, deși sentința este „definitivă și executorie”, există două principale instrumente care fac improbabilă executarea pedepsei în România: extrădarea din Statele Unite și căile extraordinare de atac din sistemul judiciar românesc.

„În practică, Wiz Khalifa are două variante majore: extrădarea – sau, mai realist, neextrădarea – din SUA și folosirea căilor extraordinare de atac prevăzute de legislația română”, explică Zaha.

Extrădarea din SUA, un prag aproape imposibil

În opinia criminologului, extrădarea din Statele Unite este extrem de puțin probabilă, atât din motive juridice, cât și politice: „Practica internațională arată că extrădările se fac doar pentru fapte extrem de grave și în contexte diplomatice foarte favorabile. În acest caz, nu vorbim nici de o infracțiune percepută ca gravă în SUA, nici de o presiune publică reală”.

El subliniază că regimul juridic al canabisului în SUA joacă un rol esențial. „Canabisul este legalizat sau dezincriminat în majoritatea statelor americane, iar politicile federale merg în direcția relaxării. În acest context, deținerea pentru consum nu justifică extrădarea unui cetățean american”, explică criminologul.

Chiar dacă România va transmite o cerere formală de extrădare, Zaha consideră că șansele ca aceasta să fie acceptată sunt extrem de reduse: „Refuzurile de extrădare sunt frecvente. Nu vorbim despre o excepție.”

Căile extraordinare de atac din România

Al doilea set de instrumente ține de procedurile interne. Vlad Zaha arată că legislația românească permite căi extraordinare de atac preum recursuri în casație sau revizuiri, care pot duce inclusiv la anularea unor hotărâri definitive. „Astfel de căi de atac au desființat de-a lungul timpului multe sentințe definitive, inclusiv în dosare importante. Este de așteptat ca apărarea să le folosească”, spune criminologul.

O pedeapsă „neobișnuit de dură”

În opinia sa, pedeapsa aplicată în acest caz este „neobișnuit de dură” în raport cu practica judiciară și conține elemente care pot fi contestate: „Realitatea acestei condamnări este că e neobișnuit de dură, cu o motivare cel puțin chestionabilă din unele privințe (spre exemplu, faptul de a încuraja, îndemna sau normaliza consumul de canabis, deși legislația românească nu prevede o pedeapsă pentru îndemnul la droguri de risc, ci doar la droguri de mare risc)”.

Dincolo de cazul punctual, Vlad Zaha atrage atenția asupra unui paradox al politicilor antidrog. „România a importat politici punitive din SUA exact în perioada în care Statele Unite începeau să le abandoneze, prin legalizare și decriminalizare”, explică el.

În acest context, spune criminologul, situația devine aproape absurdă: România ajunge să ceară extrădarea unui cetățean american pentru o infracțiune legată de cannabis, într-un moment în care tendința globală merge în direcția opusă. „Există tot mai multe dovezi că prohibiția și pedepsele nu sunt instrumente eficiente de control al drogurilor, dar România continuă să aplice un model pe care alte state îl lasă în urmă”, concluzionează Vlad Zaha.

Dincolo de extrădare: ce spune procedura penală

Contactat de HotNews, și avocatul penalist Ciprian Pozderie explică ce înseamnă, concret, punerea în executare a unei pedepse în România. Potrivit acestuia, executarea pedepsei este imposibilă în lipsa fizică a condamnatului pe teritoriul României.

„Dacă artistul nu revine voluntar în România, șansele de executare depind exclusiv de succesul procedurilor de cooperare judiciară internațională”, explică Pozderie.

România poate iniția demersuri formale, inclusiv darea în urmărire internațională, însă aceste măsuri nu garantează extrădarea. „Este cel puțin incert dacă o instanță sau o autoritate străină ar accepta extrădarea sau predarea artistului către România”, spune avocatul.

În lipsa unei reveniri voluntare și a unei cooperări reale din partea statului în care se află condamnatul, cazul riscă să rămână unul simbolic. „Cel mai probabil, va rămâne un exemplu de consum disproporționat de resurse judiciare”, afirmă Ciprian Pozderie.

În primă instanță, la Tribunalul Constanța, rapperul american a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei, suma reprezentând echivalentul a 120 de zile-amendă. Această decizie a fost desființată joi de Curtea de Apel Constanța, care a stabilit o condamnare de 9 luni de închisoare cu executare.

Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiștii români anul trecut, imediat după concertul din noaptea de 13 spre 14 iulie de pe scena festivalului „Beach Please” din Costinești, unde rapperul american și-a aprins un joint.

Conform polițiștilor, Wiz Khalifa „a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”.

Potrivit legii, în România, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În urma incidentului de la ”Beach,Please!”, Wiz Khalifa a postat un mesaj în care spunea că nu a dorit să arate prin gestul său nicio lipsă de respect față de autoritățile din România. El a promis că va reveni să concerteze în țara noastră, dar „fără un mare joint data viitoare”.