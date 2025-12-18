Cum explică judecătorii condamnarea lui Wiz Khalifa la închisoare. „Are o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment”

Curtea de Apel Constanța a decis să îl condamne pe Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare, anulând decizia din prima instanță, deoarece artistul a avut „o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii”, când a consumat marijuana pe scena festivalului Beach Please, se arată în motivarea deciziei, obținută de HotNews.

Judecătorii au explicat că pentru o condamnare cu suspendare trebuia ca Wiz Khalifa „să-şi fi manifestat anterior acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii”, iar „la dosarul cauzei nu se regăsește” un astfel de acord din partea inculpatului.

Instanța de apel a spus în motivarea deciziei luate joi că, contrar Tribunalului Constanța, are în vedere „pericolul social abstract al infracţiunii, reflectat în limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor (reduse cu o treime, în condiţiile art. 396 alin. 10 CPP), starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi care priveşte sănătatea publică și a consumatorilor, împrejurările comiterii faptei şi urmările produse”.

„Inculpatul, interpret de muzică, aflat pe scena unui festival muzical de renume în rândul tinerilor, a deținut și consumat în fața unui public larg și preponderent format din persoane foarte tinere, o țigaretă confecționată artizanal ce conținea cannabis și, totodată, a deținut asupra sa o cantitate considerabilă de droguri de risc (18,53 grame cannabis)”, notează judecătorii Curții de Apel Constanța în motivarea deciziei.

Wiz Khalifa a încurajat „consumul de droguri în rândul tinerilor”, spun judecătorii

Instanța consideră că „tocmai acest act de a consuma astfel de substanțe în public, de către o persoană care, prin prisma calității sale de artist internațional și care este de notorietate că deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii”.

„Astfel, prin intermediul poziționării sale privilegiate, inculpatul a transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite, încurajând, tacit, tolerarea consumului și, implicit, consumul de droguri în rândul tinerilor, fără a se putea reține în favoarea sa necunoașterea legislației naționale privind substanțele interzise, astfel cum se solicită de către intimat”, se mai arată în motivare.

Judecătorii spun că „orice persoană, inclusiv cetăţeanul străin, este prezumată a cunoaşte dispoziţiile legale în vigoare în statul în care se află, o astfel de omisiune nefiind decât o consecință a propriei greșeli în aprofundarea unei situații de fapt sau a lipsei de sinceritate în relatarea adevărului, mai ales în contextul în care, în momentul depistării sale, inculpatul a aruncat imediat țigareta pe care o aprinsese pe scenă și a călcat-o cu piciorul”.

În plus, instanța de apel a menționat că nu a fost dovedită eroarea de drept pe care o invocase apărarea în cursul urmăririi penale.

„Așadar, toate aceste împrejurări în care fapta a fost comisă contrabalansează datele ce caracterizează pozitiv persoana inculpatului – în vârstă de 37 ani, necăsătorit, cu studii superioare, artist, implicat în numeroase acte de caritate, fără antecedentele penale pe teritoriul României – fapta acestuia prezentând un pericol social ridicat întrucât aduce atingere unei valori importante ocrotite de lege, mai ales în condițiile în care aceasta a fost ostentativă (consum public, pe scena festivalului de muzică) și, astfel, intens mediatizată”, au mai scris judecătorii Curții de Apel Constanța în motivarea deciziei.