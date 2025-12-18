Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare în România pentru că a fumat marijuana pe scenă la „Beach Please”

Curtea de Apel Constanța a anulat decizia dată în primă instanță prin care rapperul american, pe numele real Thomaz Cameron Jiribril, scăpa cu amendă penală și a dispus condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Decizia este definitivă.

„În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, este decizia pronunțată astăzi de magistrații din Constanța.

În primă instanță, la Tribunalul Constanța, rapperul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 de lei, suma reprezentând echivalentul a 120 de zile-amendă. Această decizie a fost desființată astăzi de Curtea de Apel Constanța care a stabilit o condamnare de 9 luni de închisoare cu executare.

A fumat pe scenă la „Beach Please”

Polițiștii s-au sesizat după ce acesta a aprins un joint pe scena festivalului „Beach Please” din Costinești. Wiz Khalifa a fost ridicat de polițiștii români anul trecut, imediat după concertul din noaptea de 13 spre 14 iulie și dus la audieri.

Procurorii DIICOT nu au dispus nicio măsură împotriva sa, vedeta americană fiind cercetată în libertate pentru deținere de droguri de risc în vederea consum propriu.

Conform polițiștilor, Wiz Khalifa „a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”.

Potrivit legii, în România, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În urma incidentului de la ”Beach,Please!”, Wiz Khalifa a postat un mesaj în care spunea că nu a dorit să arate prin gestul său nicio lipsă de respect față de autoritățile din România. El a promis că va reveni să concerteze în țara noastră, dar „fără un mare joint data viitoare”.

Problemele penale din trecutul rapperului

Wiz Khalifa a lansat mai multe albume și single-uri de succes, a fost nominalizat pentru Premiile Grammy și a jucat în câteva seriale și filme, inclusiv într-o comedie alături de Snoop Dogg.

Cunoscut pentru consumul de marijuana, Khalifa și-a lansat propria marcă de cannabis, Khalifa Kush, în 2016. A vorbit mereu în mod deschis despre consumul de canabis, afirmând că fumează zilnic iarbă.

În 2014, Whiz Khalifa a fost arestat pentru posesie de marijuana pe un aeroport din Texas, unde se afla pentru un concert. Asupra sa agenții de securitate au găsit jumătate de gram de cannabis. Khalifa a pledat vinovat și a scăpat cu o amendă de 500 de dolari.