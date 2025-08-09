De ce sunt goale plajele din Italia în plin sezon estival: „Scădeți prețurile și poate lucrurile se vor îmbunătăți”. Până la cât poate ajunge tariful pentru două șezlonguri și o umbrelă

Italienii par să evite plajele în această vară, notează The Guardian, pe fondul afirmațiilor că ar protesta față de prețurile ridicate practicate de concesionarii privați. Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele, de obicei în același loc, a fost mult timp o parte integrantă a culturii italiene a vacanțelor de vară.

Sezonul din acest an a început cu o scădere vizibilă a numărului de turiști la plajă, după ce stațiunile private de pe cele două țărmuri ale Italiei au raportat în iunie și iulie un declin cuprins între 15% și 25% față de aceeași perioadă din 2024.

Problema nu este atât în weekend, când plajele sunt adesea aglomerate, mai ales în apropierea orașelor precum Roma, ci în timpul săptămânii. Cei care vin cheltuiesc și mai puțin pe mâncare și băuturi.

Fabrizio Licordari, președintele Assobalneari Italia, asociația care reprezintă plajele private, a pus declinul pe seama costului ridicat al vieții și a efectelor acestuia asupra puterii de cumpărare.

„Chiar și cu două salarii, multe familii se chinuie să ajungă cu banii până la sfârșitul lunii”, a declarat el pentru agenția Ansa. „În astfel de condiții, este firesc ca primele cheltuieli reduse să fie cele pentru timp liber, divertisment și vacanțe.”

Scăderea numărului de turiști coincide însă și cu creșterea tarifelor la stabilimentele private de plajă, precum și cu o tot mai mare nemulțumire față de dominația acestora pe litoralul italian, care a lăsat foarte puțin loc pentru plajele libere.

Până la 90 de euro pe zi pentru două șezlonguri și o umbrelă

Prețul închirierii unui șezlong este un subiect recurent de discuție. În medie, costă cu 17% mai mult decât în urmă cu patru ani, potrivit datelor publicate săptămâna aceasta de organizația pentru protecția consumatorilor Altroconsumo. În regiunea Lazio, de exemplu, este greu să închiriezi două șezlonguri și o umbrelă cu mai puțin de 30 de euro pe zi, iar în stațiunea foarte populară Gallipoli, din Puglia, tariful ajunge la aproximativ 90 de euro.

Actorul Alessandro Gassmann a alimentat dezbaterea după ce a postat pe Instagram o fotografie cu șezlonguri goale pe o plajă, scriind: „Am citit că sezonul nu merge bine. Poate pentru că prețurile sunt exagerate, iar situația economică a țării îi face pe italieni să aleagă plajele libere? Scădeți prețurile și poate lucrurile se vor îmbunătăți.”

Maurizio Rustignoli, președintele Fiba, federația italiană a stabilimentelor de plajă, a susținut că relatările despre creșteri mari de prețuri sunt „înșelătoare” și că, acolo unde au existat, acestea au fost de doar câteva procente. El a adăugat că, în schimb, clienții beneficiază de servicii precum pază și supraveghere de către salvamari.

Asociația de consumatori Codacons a afirmat însă că mersul la o plajă privată a devenit „o povară” pentru bugetele oamenilor și i-a acuzat pe concesionari că „varsă lacrimi de crocodil”.

Dacă plajele pierd clienți, zonele montane, în special Dolomiții, au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, unele regiuni temându-se chiar de supraaglomerare turistică. Potrivit unui articol publicat săptămâna aceasta în cotidianul Il Messaggero, tot mai mulți italieni își petrec vacanțele la munte, parțial pentru a scăpa de verile tot mai fierbinți, cauzate și de criza climatică.