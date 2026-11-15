De ce sunt pereți transparenți în zonele de la Spitalul SRI unde discută medicii cu pacienții și familiile lor

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Baloteşti, cunoscut ca Spitalul SRI, a fost inaugurat oficial la sfârșitul lunii octombrie. În incinta lui există spaţii special amenajate în care pacienţii şi familiile lor pot discuta în linişte cu medicii care îi au în grijă.

„O problemă pe care o vedem în spaţiul public este faptul că nu a vorbit suficient medicul cu noi, a vorbit cu noi şi nu am înţeles, era grăbit. Am considerat că este absolut normal să existe nişte spaţii dedicate pentru aceste discuţii private între medic sau echipa medicală care îngrijeşte un pacient şi pacientul respectiv sau cei din familie care vin să afle aceste detalii medicale. În aceste spaţii pereţii sunt transparenţi. Nu am vrut să se interpreteze că sunt nişte spaţii închise, izolate, în care ar putea cineva să fie tentat să ofere ceva medicului”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul spitalului, pentru Cotidianul, citat de News.ro.

În opinia sa, existenţa unui spaţiu deschis, dar care respectă intimitatea şi mediul privat al pacientului şi al celor din familie, „este un semn de evoluţie a noastră ca societate şi ca sistem medical”.

Zonă din Spitalul SRI unde medicii discută cu pacienții sau aparținătorii. Sursă foto; Spitalul SRI. Sursă foto: Facebook / Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”

„Avem această preocupare a calităţii îngrijirii pacienţilor şi a discuţiilor cu cei din familie”, a adăugat medicul.

Inaugurat la sfârșitul lunii octombrie în urma unei investiții de peste 960 de milioane de lei finanțată în mare parte din fonduri europene nerambursabile, Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești dispune de 520 de paturi, 14 săli de operație și echipamente medicale de ultimă generație, inclusiv pentru diagnostic onco-imagistic și tratamentul pacienţilor cu arsuri.

Unitatea medicală se întinde pe o suprafață de peste 55.000 de metri pătrați, integrând atât un corp nou construit, cât și clădirea existentă complet reabilitată și modernizată.