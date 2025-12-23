De ce suntem epuizați chiar și când avem timp: rolul invizibil al deciziilor zilnice

Oboseala nu mai este, în 2025, doar rezultatul lipsei de timp. Tot mai mulți oameni ajung la finalul zilei epuizați chiar și atunci când programul pare rezonabil, iar explicația nu ține neapărat de volumul de muncă, ci de numărul foarte mare de decizii mărunte pe care suntem nevoiți să le luăm zilnic.

De la lucruri aparent banale – ce temperatură setăm în casă, când pornim electrocasnicele, dacă am oprit luminile sau cât consumăm – până la alegeri legate de organizarea vieții de familie și a muncii, fiecare zi este fragmentată de zeci de micro-decizii. Specialiștii vorbesc tot mai des despre „decision fatigue”, o formă de oboseală cognitivă care apare atunci când atenția este suprasolicitată constant, chiar și de alegeri mici, repetitive.

Un studiu realizat de Samsung arată că românii petrec, în medie, aproape 18 ore pe săptămână cu activități casnice. Însă dincolo de timpul efectiv, presiunea reală vine din faptul că aceste activități cer atenție constantă și întrerup frecvent alte sarcini. Casa modernă nu mai este un spațiu pasiv, ci unul care solicită verificare, ajustare și control permanent – mai ales în contextul preocupărilor legate de consumul de energie, costuri și eficiență.

În acest context, soluțiile de tip smart home încep să fie relevante nu doar prin promisiunea de automatizare, ci prin reducerea încărcării mentale. Platforma SmartThings este un exemplu de tehnologie care mută accentul de la control manual la funcționare predictibilă. Prin conectarea electrocasnicelor și gestionarea lor automată, multe dintre deciziile mărunte sunt preluate de sistem: aparatele funcționează în intervale optime, consumul este monitorizat și ajustat automat, iar utilizatorul nu mai trebuie să intervină constant.

Diferența nu este doar una de confort, ci de claritate mentală. Atunci când nu mai este nevoie să verifici sau să ajustezi în mod repetat lucruri de rutină, atenția rămâne concentrată pe activități mai importante. În special pentru familii, tineri profesioniști sau persoane care lucrează de acasă, reducerea acestor întreruperi zilnice poate avea un impact real asupra nivelului de stres.

Tot mai multe studii arată că burnout-ul nu este generat exclusiv de muncă, ci de suprasolicitarea cognitivă continuă. În acest sens, tehnologia care funcționează discret, fără a cere atenție permanentă, începe să joace un rol important. Nu prin faptul că „face mai mult”, ci prin faptul că îi permite utilizatorului să decidă mai puțin.

Poate că adevărata valoare a unei case inteligente nu este viteza sau complexitatea, ci capacitatea de a reduce zgomotul decizional al vieții de zi cu zi. Iar într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se simt obosiți fără să știe exact de ce, acest tip de tehnologie răspunde unei nevoi reale, adesea ignorate: nevoia de liniște mentală.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung