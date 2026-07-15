De ce te simți obosit în vacanță și cum poți preveni burnout-ul

Vacanța ar trebui să fie o perioadă de relaxare, însă pentru multe persoane concediul începe cu oboseală, stres și dificultatea de a se deconecta de la muncă. Acest fenomen este cunoscut drept burnout de vacanță și apare mai ales atunci când intrăm în concediu după perioade lungi de suprasolicitare.

În loc să ne relaxăm, continuăm să verificăm e-mailuri, să răspundem la mesaje sau să ne gândim la problemele de la serviciu. Alteori, vacanța ajunge să fie transformată într-un program încărcat, cu multe obiective de bifat, puțin somn și puțin timp real de odihnă. Astfel, concediul poate deveni o nouă sursă de presiune și agitație.

Burnout-ul de vacanță se poate manifesta prin oboseală persistentă, iritabilitate, dificultăți de somn, anxietate, lipsă de energie sau senzația că nu te poți bucura cu adevărat de timpul liber. Uneori pot apărea și simptome fizice asociate stresului, precum dureri de cap, tensiune musculară, palpitații sau tulburări digestive.

Cum poți preveni burnout-ul în concediu?

Pentru a preveni această stare, este important ca vacanța să nu fie tratată ca o nouă listă de sarcini. Înainte de concediu, te ajută să prioritizezi activitățile importante, să delegi acolo unde este posibil și să setezi limite clare privind disponibilitatea ta.

În timpul vacanței, încearcă să elimini contactul cu munca, să dormi suficient, să păstrezi un ritm mai relaxat și să îți lași timp liber fără un program strict.

Vacanțele au un rol important în menținerea echilibrului fizic și emoțional, mai ales în contextul ritmului tot mai alert al vieții de zi cu zi. Ele oferă timp pentru deconectare, mai mult somn, odihnă și reconectare cu propriile nevoi.

Pauzele scurte, cum sunt weekendurile prelungite sau minivacanțele, pot ajuta la reducerea stresului acumulat pe parcursul anului. Ele funcționează ca momente de resetare și pot preveni acumularea oboselii.

În același timp, concediul mai lung rămâne important, pentru că oferă corpului și minții timp real pentru deconectare, refacere și revenirea la un echilibru sănătos.

Când este recomandat să ceri ajutor?

Dacă oboseala persistă și după vacanță, dacă somnul nu mai este odihnitor sau dacă stresul și anxietatea afectează viața de zi cu zi, este important să nu ignori aceste semnale.

În cadrul clinicilor Medicover, pacienții pot beneficia de consultații medicale și sprijin specializat pentru evaluarea simptomelor asociate stresului, oboselii persistente sau dezechilibrelor care pot influența starea generală de sănătate.

Primul pas poate fi programarea la medicul de familie sau la medicul generalist, care poate evalua simptomele și, dacă este necesar, poate recomanda investigații suplimentare sau consulturi de specialitate.

Pentru programări: https://www.medicover.ro/ghidul-medicover/cum-te-programezi/