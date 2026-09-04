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Actualitate

De ce această duminică poate fi începutul sfârșitului pentru cancelarul Merz. Scenariile unui scrutin tensionat în Germania

Adrian Cochino
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Cancelarul intră în alegerile din Saxonia-Anhalt – și în celelalte două alegeri din 20 septembrie – dintr-o poziție precară, drept cel mai nepopular cancelar din istorie după 16 luni de mandat. Discuțiile despre posibila sa înlocuire au răzbătut deja în spațiul public.

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Alternativa pentru Germania (AfD) va câștiga detașat alegerile regionale de duminică 6 septembrie din landul Saxonia-Anhalt, urmând să termine cu mult înaintea conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, potrivit tuturor sondajelor preelectorale.

Victoria va fi și mai răsunătoare pentru AfD, dacă partidul de extremă dreapta ar obține suficiente voturi pentru a-și asigura o majoritate parlamentară absolută și pentru a guverna singur landul estic.

În schimb, pentru partidele tradiționale și pentru cancelarul Merz în special, ziua de duminică se anunță dureroasă – în orice scenariu.