De ce această duminică poate fi începutul sfârșitului pentru cancelarul Merz. Scenariile unui scrutin tensionat în Germania

În schimb, pentru partidele tradiționale și pentru cancelarul Merz în special, ziua de duminică se anunță dureroasă – în orice scenariu.

Victoria va fi și mai răsunătoare pentru AfD, dacă partidul de extremă dreapta ar obține suficiente voturi pentru a-și asigura o majoritate parlamentară absolută și pentru a guverna singur landul estic.

Alternativa pentru Germania (AfD) va câștiga detașat alegerile regionale de duminică 6 septembrie din landul Saxonia-Anhalt , urmând să termine cu mult înaintea conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, potrivit tuturor sondajelor preelectorale.

Cancelarul intră în alegerile din Saxonia-Anhalt – și în celelalte două alegeri din 20 septembrie – dintr-o poziție precară, drept cel mai nepopular cancelar din istorie după 16 luni de mandat. Discuțiile despre posibila sa înlocuire au răzbătut deja în spațiul public.

Crește presiunea de pe umerii cancelarului

Dacă AfD nu reușește să obțină o majoritate de guvernare în land – un rezultat care pare totuși din ce în ce mai probabil, conform ultimelor sondaje – Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz, clasată pe locul al doilea, se va confrunta cu o serie de alegeri imposibile în încercarea de a forma o coaliție cu partidele de stânga.

Mulți analiști spun că o astfel de alianță ar fi probabil sortită eșecului încă de la început.

De asemenea, cresc îngrijorările că AfD s-ar putea pregăti pentru acest scenariu contestând rezultatul alegerilor de duminică. Partidul a emis deja comunicate de presă în care pune la îndoială voturile prin corespondență, în timp ce candidatul său principal, Ulrich Siegmund, și-a exprimat îngrijorări similare pe rețelele sociale.

Indiferent de rezultatul de duminică, alegerile vor crește presiunea de pe umerii lui Merz și, spun unele voci, ar putea duce în cele din urmă chiar la căderea sa.

În august, revista Der Spiegel a scris că în interiorul CDU s-a discutat despre posibila demisie a cancelarului Friedrich Merz.

„Merz se află într-un impas. Nu mai reușește să comunice cu partidul”, a declarat un membru al CDU pentru Der Spiegel.

Sursele citate de revista germană l-au identificat pe Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, ca potențial succesor atât la conducerea CDU, cât și în funcția de cancelar al Germaniei.

Înfrângerea lui Merz

Cancelarul intră în alegerile din Saxonia-Anhalt – și în celelalte două alegeri din 20 septembrie – dintr-o poziție precară, ca cel mai nepopular cancelar din istorie după 16 luni de mandat. Discuțiile despre posibila sa înlocuire au răzbătut deja în spațiul public.

Merz s-a angajat să oprească ascensiunea AfD, care durează de un deceniu, prin relansarea economiei aflate în stagnare și prin limitarea imigrației ilegale – însă, până în prezent, fără succes.

AfD continuă să ocupe primul loc în sondajele naționale.

„Dacă AfD câștigă alegerile din Saxonia-Anhalt, acest lucru ar reprezenta o înfrângere personală pentru Friedrich Merz”, a declarat Oliver Lembcke de la Universitatea Ruhr din Bochum, citat de Deutsche Welle.

„El își propusese să reducă la jumătate ponderea voturilor obținute de AfD. În schimb, AfD a depășit CD, devenind cel mai puternic partid – chiar și la nivel federal. El poartă responsabilitatea personală pentru acest rezultat”, a spus analistul.

O victorie la alegerile regionale, a spus Lembcke, ar demonstra că „cordonul sanitar a eșuat la urne – și nici Merz, nici echipa sa nu știu cum să gestioneze situația”.

Ce spun sondajele

AfD a fost creditat în mod constant în Saxonia-Anhalt un sprijin de peste 40% în sondaje, cu 10-15 puncte procentuale sau mai mult în fața CDU, care în prezent conduce landul într-o coaliție cu social-democrații (SPD) și liberalii (FDP).

Șansele ca principalul candidat al AfD, Ulrich Siegmund, să devină premier al landului vor depinde de scorul exact al celorlalte partide.

Sondajele indică faptul că FDP va rata probabil intrarea în parlamentul regional, dar dacă atât SPD, cât și Verzii depășesc pragul minim de 5%, voturile lor – împreună cu cele ale CDU și ale Die Linke – ar putea împiedica AfD să formeze un guvern.

Cu excepția micului partid de extremă stânga BSW, care, potrivit sondajelor, are șanse reduse să depășească pragul de 5%, toate celelalte partide au exclus posibilitatea de a intra într-o coaliție cu AfD, care, la rândul său, a declarat că își propune să guverneze singură.

Sondajele au indicat că actualul premier al landului, conservatorul Sven Schulze, îl devansează pe Siegmund în preferințele alegătorilor pentru funcția de premier. Totuși, nu este clar dacă Schulze va reuși să formeze un guvern.

O alianță cu SPD și Verzii s-ar putea să nu fie suficientă pentru a obține majoritatea, iar CDU a exclus posibilitatea unei coaliții cu Die Linke. Partidul nu a precizat cum ar putea forma o majoritate fără sprijinul acestora.

O posibilitate ar fi un guvern minoritar condus de Schulze, care ar depinde de toleranța pasivă din partea Die Linke. În landul vecin Turingia, un premier al CDU, aflat în coaliție cu SPD și BSW, depinde de cooperarea Die Linke, aflat în opoziție, pentru a adopta legi.

Teoretic, două sunt scenariile posibile.

Scenariul 1: AfD ajunge la putere

Dacă AfD ar reuși să obțină suficiente voturi pentru a guverna singură în Saxonia-Anhalt, asta ar fi, în anumite privințe, un rezultat mai simplu și mai ușor pentru conservatorii lui Merz.

Unii politicieni ai CDU din acest land cred că intrarea AfD la guvernare le va oferi posibilitatea de a ataca guvernul regional din confortul băncii opoziției. Și că guvernarea AfD va fi practic un dezastru pentru partid, care astfel va fi „demistificat”.

„În ziua în care (Siegmund) va deveni premier, va fi terminat”, a declarat Alexander Räuscher, un deputat CDU din Saxonia-Anhalt, citat de Politico. „Va eșua în calitate de premier al landului. Nu va reuși să-și îndeplinească toate promisiunile pe care le-a făcut”, a spus acesta.

Chiar și așa, acest scenariu prezintă în continuare riscuri majore care ar putea grăbi căderea lui Merz, deoarece presiunea politică asupra lui Merz și a conservatorilor săi va crește probabil și mai mult după alegerile din Saxonia-Anhalt.

Este de așteptat ca AfD să câștige și alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și înregistrează chiar rezultate puternice în sondaje în bastionul de stânga al Berlinului, în perspectiva alegerilor de la sfârșitul acestei luni.

Alte patru alegeri regionale sunt programate pentru anul viitor.

Deputații CDU se tem că o înfrângere majoră în Saxonia-Anhalt ar putea declanșa un efect de bulgăre de zăpadă, ducând la alte înfrângeri importante.

Există deja unele semne de dezacord deschis față de promisiunea lui Merz de a nu coopera în mod oficial cu extrema dreaptă, în special în estul țării.

„Oricine mai vorbește despre «cordonul sanitar» nu a înțeles semnele vremurilor”, a declarat în iulie Michael Kretschmer, premierul CDU al landului Saxonia din estul țării.

Scenariul 2: Conservatorii formează un un guvern minoritar

Dacă AfD nu reușește să obțină majoritatea absolută, asta va forța CDU să încerce să guverneze într-o anumită formă împreună cu celelalte partide – probabil toate de stânga, inclusiv partidul de extremă stânga Die Linke.

Însă CDU-ul lui Merz a exclus orice cooperare formală nu numai cu AfD, ci și cu Die Linke – care, potrivit sondajelor, urmează să ocupe locul al treilea.

Prin urmare, CDU ar forma probabil un guvern minoritar împreună cu Partidul Social-Democrat de centru-stânga, care se preconizează că va ocupa locul al patrulea, și, eventual, cu Verzii.

Însă, având în vedere calculele electorale, nu ar exista o cale clară de a evita colaborarea cu Die Linke într-o formă sau alta.

Rezistența internă din cadrul CDU față de o astfel de configurație este în creștere. O grupare locală a CDU a respins deja orice coaliție de guvernare care ar putea supraviețui doar cu „bunavoința, toleranța sau consimțământul explicit” al partidului Die Linke.

Acești politicieni susțin că guvernarea alături de partidele de stânga întărește în mod activ AfD, oferindu-i muniție pentru a-i prezenta pe conservatori drept stângiști deghizați.

Un astfel de scenariu ar face ca Saxonia-Anhalt să devină practic de neguvernat. Mai important pentru politica națională, ar putea alimenta genul de frustrare în cadrul CDU care, în cele din urmă, va duce la căderea lui Merz, scrie Politico.

Germanii nu mai cred în Merz

La mijlocul lui august, un sondaj YouGov a arătat că majoritatea germanilor se așteaptă ca Merz să fie înlocuit înainte de următoarele alegeri federale programate pentru 2029.

Sondajul a arătat că 36% dintre cei chestionați se așteaptă ca Merz să rămână cancelar în 2026, dar să părăsească funcția înainte de alegerile din 2029.

18% cred că va fi înlocuit înainte de sfârșitul acestui an. Iar 29% se așteaptă ca acesta să rămână în funcție cel puțin până la următoarele alegeri programate.

În total, 54% dintre respondenți se așteaptă ca Merz să părăsească funcția înainte de încheierea actualei legislaturi.

O mare majoritate a celor chestionați au afirmat că Merz nu a reușit să-și consolideze autoritatea, în ciuda schimbărilor de personal din cabinet, din grupul parlamentar al CDU și din conducerea partidului, efectuate înainte de vacanța de vară.

Aproximativ 36% au afirmat că acesta și-a pierdut o mare parte din autoritate în cadrul partidului său, în timp ce alți 31% au afirmat că și-a pierdut o parte din autoritate.