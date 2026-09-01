„Cel mai periculos om din Germania” este la câteva voturi de a intra la guvernare. Dar cine este și ce vrea el de fapt

Fața partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din Saxonia-Anhalt este un tânăr politician sociabil și plăcut de alegători. Planul de acțiune al partidului de extremă-dreapta din acest land estic se remarcă însă ca unul dintre cele mai radicale dintre toate filialele regionale ale partidului.

Ulrich Siegmund, politicianul AfD cu un discurs naționalist dur, anti-migrație și filo rus ar putea deveni premierul landului Saxonia-Anhalt, dacă partidul câștigă guvernarea regională la alegerile din 6 septembrie.

Într-un titlu recent care a stârnit controverse, revista Der Spiegel l-a numit „cel mai periculos om din Germania”.

Erik Vollmann, politolog la Universitatea Tehnică din Dresda, spune pentru HotNews că nu este neapărat de acord cu titlul revistei, dar face o serie de observații importante despre politicianul german aflat pe val.

Un titlu provocator și controversele de după

Liderul Alternativei pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, este unul dintre atuurile partidului de extremă-dreapta în încercarea sa de a ajunge la guvernarea landului estic.

Conform ultimelor sondaje, care plasează AfD la 42% din intențiile de vot, Siegmund, un politician de 35 de ani, ar putea deveni primul reprezentant al partidului care va conduce un land german, o perspectivă ce provoacă îngrijorare la Berlin.

La mijlocul lui august, revista Der Spiegel, cu orientare de centru-stânga, l-a plasat pe Siegmund pe copertă, cu titlul provocator „Cel mai periculos om din Germania” și o poză care amintea de rubrica „Most Wanted”.

Intenția declarată a fost aceea de a avertiza cu privire la consecințele unei victorii a AfD în acest land asupra întregii țări.

Ulrich Siegmund, pe prima pagină a Der Spiegel. FOTO: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

„Siegmund se arată prietenos, chiar și cu cei care nu votează extrema dreaptă, dar care doresc o schimbare politică semnificativă. În culise însă, el este susținut de o rețea de extremiști de dreapta. Planurile sale pentru Saxonia-Anhalt reprezintă un atac la adresa democrației liberale”, a scris redactorul-șef al revistei, Dirk Kurbjuweit.

„Această combinație între caracterul său sociabil și natura sa extremă îl face pe Siegmund un om periculos, fiind în prezent cel mai periculos om din Germania, din perspectiva democraților liberali”, a mai spus Kurbjuweit, justificând alegerea de a-l pune pe Siegmund pe copertă.

Dar titlul și imaginea au fost criticate în mai multe cercuri, inclusiv în paginile revistei Der Spiegel, ca fiind prea senzaționaliste, prea emoționale, la fel cum criticată a fost și ideea că Siegmund primește atâta importanță.

Efectul a fost de altfel cel contrar – Siegmund a avut de câștigat. Susținătorii săi au cumpărat revista în număr mare și au venit la el pentru autografe, pe care politicianul le-a acordat cu evidentă plăcere.

Dar este Siegmund cel mai periculos politician din Germania, așa cum crede Der Spiegel? Alegătorii săi nu sunt cu siguranță de acord.

Nici alții, observatori sau comentatori, nu împărtășesc neapărat această părere, deși reiterează unele dintre observațiile redactorului-șef al Der Spiegel.

O față plăcută și un program radical

„Nu sunt sigur dacă aș fi de acord că el este cel mai periculos politician”, a spus pentru HotNews Erik Vollmann, lector și cercetător în științe politice la Universitatea Tehnică din Dresda.

Politologul a observat că liderul AfD din Turingia Björn Höcke este probabil mai puternic și mai influent decât Siegmund, deși în același timp este supus atenției generale mai mult – atât în cadrul partidului, cât și din partea mass-media și a anchetelor.

Siegmund este, desigur, o figură nouă sau relativ nouă pentru platformele mai de dreapta din cadrul AfD, a spus Vollmann.

Politologul a subliniat câteva dintre atuurile și abilitățile lui Siegmund. Acesta este ajutat de faptul că s-a născut și a crescut în Saxonia-Anhalt. Un lucru mai puțin obișnuit – în general, liderii AfD căutau voturile estului, dar veneau din vest.

Apoi, deși a fost implicat direct în scandalul de nepotism din Saxonia-Anhalt, unde politicienii au fost acuzați că și-au angajat rudele pe bani publici, Siegmund a rămas neatins, cel puțin în ochii alegătorilor.

Vorbind despre capacitatea lui Siegmund de a se face plăcut publicului, Vollmann a observat că acesta „nu arată ca un extremist de dreapta tipic, în care nu ai avea încredere”, dar că, pe de altă parte, „are poziții destul de dure”.

Siegmund, într-adevăr, este unul dintre oficialii AfD care au participat la faimoasa întâlnire de la Postdam din 2023, unde extremiștii de dreapta au discutat despre expulzarea străinilor, inclusiv a unor cetățeni germani de origine străină.

La momentul respectiv, dezvăluirile despre întâlnire au declanșat un șoc în societatea germană și ample proteste, slăbind pentru un scurt moment gruparea politică.

Iar unii dintre consilierii săi au fost activi în mișcările neonaziste și ar putea face parte dintr-un viitor guvern regional.

Potrivit cotidianului „Die Welt”, printre oamenii din spatele lui Siegmund se află patru foști membri ai unei organizații neonaziste interzise în prezent, „Heimattreue Deutsche Jugend” (Tineretul german loial patriei). Înainte de a fi interzisă, organizația admira deschis nazismul lui Adolf Hitler și adera la ideologia sa rasială.

„Ceea ce este periculos în cazul lui Siegmund este că, în spatele acestei fațade, ca să spunem așa, se ascund unele poziții politice ale sale care contravin profund unor principii fundamentale”, a spus Vollmann.

„Așadar, probabil că nu aș fi de acord cu titlul, dar el este, poate, o față plăcută pentru unele dintre platformele mai extreme”, a reiterat el.

Ce vrea Siegmund

La întâlnirile prietenești ale lui Siegmund cu alegătorii, programul partidului nu este aproape niciodată discutat. Cu toate acestea, planul de acțiune al AfD din Saxonia-Anhalt se remarcă ca fiind unul dintre cele mai radicale dintre toate filialele regionale ale partidului, scrie Le Monde.

O treime dintre propuneri se concentrează pe imigrație, inclusiv accelerarea expulzărilor „încă din primul minut”, obligarea solicitanților de azil să presteze muncă în folosul comunității.

Ulrich Siegmund. FOTO: SEBASTIAN WILLNOW / AFP / Profimedia

Saxonia-Anhalt este totuși unul dintre landurile cu cei mai puțini migranți.

De asemenea, școlile ar fi obligate să „prezinte familia tradițională, formată dintr-un bărbat și o femeie, ca model”, să „educe copiii în spiritul iubirii față de popor și patrie” și să arboreze steagul național „în locul steagului curcubeu”.

Guvernul regional, la rândul său, ar fi obligat să promoveze istoria Saxoniei-Anhalt și rolul pe care acesta l-ar fi avut în originile Imperiului German.

Partidul dorește de asemenea să-i scoată pe copiii cu dizabilități și pe copiii refugiaților din clasele obișnuite, ceea ce, potrivit experților, încalcă legislația europeană și internațională.

Ca un ecou al anilor 1930, programul AfD critică inclusiv mișcarea artistică Bauhaus, care are rădăcini puternice în regiune, ca parte a unor planuri mai ample de promovare a „artei germane” și de respingere a „gândirii moderne”.

Finanțarea publică a partidelor politice ar fi eliminată, la fel ca și subvențiile acordate asociațiilor de educație civică și programelor de combatere a încălzirii globale. Partidul vrea de asemenea să reducă treptat finanțarea radiodifuziunii publice.

O versiune mai detaliată a programului propune, de asemenea, permiterea educației la domiciliu, crearea unei „miliții civice de voluntari” și „reformarea” impozitului care finanțează bisericile din Germania, pe care partidul îl consideră prea progresist.

Biserici, sindicate, organizații ale societății civile și instituții culturale și-au exprimat repetat temerile privind o victorie a AfD.

Sceptic în privința schimbărilor climatice, AfD dorește să oprească extinderea energiei eoliene și să limiteze instalarea de noi panouri solare, care, împreună, produc în prezent peste 60% din energia electrică a landului, potrivit Deutsche Welle.

Partidul a promis beneficii sociale de miliarde de euro anual, pe care economiștii au spus că nu va avea cum să le finanțeze.

Unele dintre aceste măsuri ar putea fi implementate, altele nu țin de competența autorităților landului, dar un guvern regional AfD ar avea totuși diverse pârghii.

Siegmund vrea și apropierea de Rusia

Programul AfD, scrie Reuters, este impregnat de o viziune a Germaniei amenințate de dușmani care variază de la „vechile partide” deconectate de realitate și complicii lor din mass-media până la infractori străini care profită de o poliție laxă și o generație de stângiști din revoltele studențești din 1968 care propovăduiesc ideologia de gen.

Deși politica externă ține de competența guvernului federal, Siegmund a cerut încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Germany Awakens on September 6th. https://t.co/P3YECBvFkX — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) August 23, 2026

De asemenea, intenționează să reintroducă cursurile de limbă rusă în școli și dorește ca elevii ruși să se întoarcă în Germania în cadrul programelor de schimb.

El dorește de asemenea ca ucrainenii să fie considerați migranți ilegali, și nu refugiați de război.

În ceea ce privește Rusia, pare că există o reciprocitate.

Emisarul lui Vladimir Putin Kirill Dmitriev a distribuit pe rețelele sociale un clip cu Siegmund pe scuterul său albastru Simson, simbol al RDG. „Germania se trezește pe 6 septembrie”, a scris negociatorul președintelui Rusiei pentru Ucraina.

„Un Macron de pe dark web”

Îmbrăcat elegant în costume slim-fit, cu o barbă îngrijită, „Ulli” Siegmund se află de luni de zile în campanie electorală, curtând alegătorii în sălile primăriilor din orașe și sate și ținându-și la curent în permanență sutele de mii de urmăritori de pe rețelele sociale.

Un colaborator al ziarului Süddeutsche Zeitung l-a descris drept „un Macron de pe dark web”.

Siegmund, care s-a alăturat partidului AfD (Alternativa pentru Germania) încă din primele sale etape, cu mai bine de un deceniu în urmă, după o perioadă alături de creștin-democrați (CDU), a spus că studiile sale în domeniul afacerilor l-au învățat cât de important este să apelezi la simțurile fundamentale ale consumatorilor pentru a crea o atmosferă pozitivă, scrie Reuters.

Ulrich Siegmund pe scuterul său Simson. FOTO: MATTHIAS BEIN / AFP / Profimedia

„Statistic vorbind, acolo unde miroase frumos, oamenii pur și simplu rămân mai mult timp și petrec mai mult timp interacționând cu produsul – oricare ar fi acesta”, i-a spus el lui Ben Berndt, un podcaster considerat de unii drept echivalentul german al americanului Joe Rogan.

Siegmund știe de ce vorbește despre mirosuri – el fiind un vânzător de odorizante. Mai exact, scrie Reuters, el a înființat o companie care comercializează aparate ce difuzează arome care, spune firma, îmbunătățesc starea de spirit pentru clienți, variind de la magazine până la azile de bătrâni.

Mândria Germaniei de Est

În campanie, el a dat dovadă de același instinct pentru crearea unei atmosfere pozitive în promovarea mesajului partidului său către alegători.

Și totul este atent organizat și prezentat. Evenimentele sale de campanie sunt atât de bine organizate încât par un parc tematic american, a observat Le Monde.

La evenimentele electorale, simbolurile estului sunt peste tot vizibile.

Mașini Trabant la un miting AfD. FOTO: Matthias Bein / DPA / Profimedia

Mașini Trabant, scutere Simson, steaguri ale RDG, pulovere cu secera și ciocanul, inscripția „Germania de Est” în caractere gotice, uneori pe o șapcă, alteori pe un tricou cu altă inscripție: „Acesta este Estul întunecat”.

Siegmund folosește acest sentiment de mândrie al germanilor din est. Nu este doar mândrie, ci și resentiment.

Acest land cu 2,1 milioane de locuitori, în mare parte rural, a fost un centru al industriei chimice încă din perioada Germaniei de Est, însă multe fabrici poluante și învechite au fost desființate în anii care au urmat căderii Zidului Berlinului, în 1989, potrivit AFP.

Acest lucru a provocat inițial șomaj în masă și exodul populației. Rata șomajului a depășit 20% și a început să scadă abia din 2005, ajungând în prezent la aproximativ 8%.

Se estimează că populația landului, care a scăzut drastic după reunificarea Germaniei în 1990, se va reduce cu încă 15% până în 2040, comparativ cu 2022.

Siegmund susține că un guvern condus de AfD va atrage de fapt marile companii, oferindu-le „siguranță în planificarea pe termen lung, fără obligații legate de climă sau cerințe privind cotele”.

Cancelarul Friedrich Merz a avertizat că statul ar avea de suferit „în mod considerabil” de pe urma unui guvern AfD.

O schimbare de discurs

Cotidianul conservator Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a scris că numirea lui Siegmund a fost una dintre cele mai inteligente mișcări ale partidului de la înființarea sa.

Siegmund făcea parte dintr-un grup de parlamentari AfD extrem de tineri care au fost aleși în parlamentul landului Magdeburg în 2016.

În câțiva ani, era oarecum clar că acesta este o posibilă stea în devenire: era tânăr și se îmbrăca întotdeauna într-un stil sportiv, dar elegant, avea abilități de comunicare și vânzare, lăsând o impresie pozitivă chiar și după cele mai scurte întâlniri.

Valoarea politică a acestor calități a devenit evidentă pentru prima dată în timpul pandemiei: Siegmund, pe atunci purtătorul de cuvânt al partidului său pe probleme de sănătate, a dobândit brusc o audiență enormă online cu clipuri în care critica aspru restricțiile impuse de guvern.

Atunci a devenit clar: acest tânăr ar putea deveni viitoarea figură reprezentativă a partidului dacă ar fi promovat cu pricepere.

FAZ a mai observat ceva. Însă, cu puțin peste un an în urmă, Siegmund și-a schimbat tonul discursului.

Până de curând, clipurile lui Siegmund de pe platformele sociale urmau o logică destul de simplă, care atrage rapid atenția, începând cu fraze de genul „Nu vor ca tu să afli asta!” sau „Te avertizez dinainte, s-ar putea ca unii să rămână cu gura căscată…”.

Dar din 2025, AfD a început deja a doua fază a campaniei sale: „Viziunea 2026”.

Siegmund a început să vorbească pe un ton mai cald și mai optimist, despre comunitate, un nou început, speranță.

Colegii săi de partid și-au continuat atacurile acide și neîncetate în piețele publice și pe internet. Dar pentru Siegmund, faza de polarizare se încheiase.

Afișele AfD sunt, de asemenea, aliniate acestei strategii. Deși există afișe cu sloganuri precum „Deportare din prima clipă”, temele centrale sunt „Orice este posibil” și „Salvați țara”.

Ce urmează?

Dacă AfD va guverna singur sau într-o coaliție sau dacă s-ar putea întâmpla chiar să piardă la mustață guvernarea în Saxonia-Anhalt va fi clar abia la finalul zilei de 6 septembrie, când rezultatele exacte vor fi clare.

Multe vor depinde de ce partide vor atinge pragul de 5% pentru intrarea în parlamentul regional.

Sinteză a sondajelor de opinie din Saxonia-Anhalt. Sursa: Politpro

Aproape sigur este însă, potrivit sondajelor, că partidul se va situa pe primul loc cu o mare diferență în fața creștin-democraților, care vor veni pe locul doi.

În esență, avertismentul lansat de Der Spiegel este reluat de multe alte publicații și de voci ale establishmentului democrat liberal. Asta cu atât mai mult cu cât sezonul electoral continuă în Germania.

La două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, alegătorii se vor prezenta la urne în landul estic Mecklenburg – Pomerania Inferioară, precum și în regiunea metropolitană Berlin, odinioară un bastion de stânga, care înregistrează, de asemenea, un puternic sprijin pentru AfD.

Asta înseamnă că, în următoarele săptămâni sau luni, guvernul de coaliție de la Berlin al cancelarului Friedrich Merz va fi sub presiune. În tot acest timp, cancelarul este deosebit de nepopular, iar motorul economic al Europei este serios gripat.

Următoarele alegeri naționale sunt în 2029, iar AfD vrea să câștige puterea la nivel federal.