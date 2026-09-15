De crede un lider PNL că AUR trebuie să intre „la un moment dat” la guvernare: „Acei oameni nu sunt decât niște «Moși Crăciuni» falși”

Deputatul PNL Siegfried Mureșan a criticat AUR, dar consideră că partidul condus de George Simion „la un moment dat ar trebui să se afle în guvernare” pentru ca alegătorii să vadă dacă sunt potriviți sau nu pentru acest rol.

Întrebat, marți, la Interviurile Digi24.ro, dacă ar vedea AUR la guvernare în cazul în care partidele din fosta coaliție nu ajung la o soluție pentru depășirea crizei, Robert Sighiartău a răspuns: „Am fost ispitit să răspund la această întrebare de multe ori și consider că AUR, fiind singur în opoziție, a crescut foarte mult, pe logică simplă, a ocupat tot spațiul din opoziție”.

„Doi, au venit totdeauna cu măsuri populiste, care nu pot fi puse în practică – vezi case de 35.000 de euro, vezi soluții economice care nu rezistau în economia de piață de astăzi. Atunci, cu siguranță, un cinism politic, cel puțin instinctul meu îmi spune că AUR la un moment dat ar trebui să se afle în guvernare pentru ca acei alegători, care au votat AUR, să vadă că acei oameni nu sunt de fapt decât niște «Moși Crăciuni» falși”, a continuat Robert Sighiartău.

„La guvernare într-o formă în care nu pot crea prejudicii”

Robert Sighiartău consideră că partidul lui George Simion „trebuie să fie la guvernare într-o formă minoritară sau într-o formă în care nu pot crea prejudicii”.

„AUR, dincolo de confuzia asta doctrinară pe care o au din punct de vedere economic, s-a manifestat ciudat la voturile din Parlament. Ei spun că sunt pro-americani și, când a fost vorba de luat niște decizii, vezi acces la Baza Kogălniceanu, au votat împotrivă. Deci acolo pot fi «cozi de topor» periculoase, care pot prejudicia și modifica cursul și direcția euroatlantică a României, și atunci am rezerve față de intrarea AUR la guvernare”, a mai declarat Robert Sighiartău.

Președintele Nicușor Dan intenționează să cheme joi partidele la consultări pentru desemnarea premierului, deși inițial își dorea să convoace miercuri aceste discuții, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.