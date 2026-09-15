Președintele s-a răzgândit. Consultările cu partidele se mai amână

Consultările lui Nicușor Dan cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea premierului se amână și vor avea loc cel mai probabil joi, au declarat pentru HotNews surse din Administrația Prezidențială. Inițial, președintele a intenționat să aibă aceste discuții miercuri.

Joi, 15 septembrie, vor fi 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură PSD-AUR. Este cea mai lungă criză politică din România.

Într-un interviu acordat luni Euronews, în marja vizitei făcute în Finlanda, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să convoace partidele la consultări și să desemneze premierul în această săptămână, însă nu a menționat ziua exactă.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru HotNews că aceste consultări vor avea loc miercuri – invitațiile către lideri vor fi trimise în prima parte a zilei, iar discuțiile vor fi în partea a doua a zilei.

Ulterior, președintele s-a râzgândit și urmează să convoace aceste consultări cel mai probabil pentru joi. Sâmbătă, 19 septembrie, președintele pleacă în SUA, la Adunarea Generală a ONU.

Până marți seară, Administrația Prezidențială nu a făcut niciun anunț oficial. Nici liderii politici nu au primit oficial invitații la discuțiile pentru desemnarea premierului.

După consultări, președintele ar urma să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier. Printre numele luate acum în calcul de președinte sunt Luca Niculescu și Alexandru Nazare (PNL).

Ultimele consultări oficiale au avut loc pe 23 iunie, la o zi după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de parlamentari. Atunci, discuțiile au durat șase ore.

Ce nume sunt luate în calcul

Printre numele luate acum în calcul de președinte sunt Luca Niculescu și Alexandru Nazare (PNL).

Întrebat luni, la Euronews, dacă ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, îndeplinește condițiile pentru funcția de premier, Nicușor Dan a răspuns:

„Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare, relația cu mediul financiar, dar de aici, până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție”.

De la declanșarea crizei politice, președintele a nominalizat doi candidați la funcția de prim-ministru. Primul dintre ei, Eugen Tomac, și-a depus mandatul în 14 iunie, înainte de a ajunge la votul din Parlament, deoarece nu avea suficientă susținere, iar al doilea, Adrian Veștea (PNL), a picat la votul din Parlament în 22 iunie.

De atunci, președintele a discutat în mod constant cu liderii politici, însă până în acest moment nu au reușit să formeze o majoritate parlamentară stabilă, astfel încă noul Guvern să treacă de voturile Parlamentului.

Pentru învestirea noului guvern, sunt necesare minimum 233 de voturi.

Tot luni, Nicușor Dan a spus, pentru prima dată, că nu sunt excluse nici alegerile anticipate.