„De data asta, a simțit-o regiunea Moscovei”. Clipul video postat de Zelenski

Forțele ucrainene au lovit o rafinărie importantă situată lângă Moscova, potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, și unui mesaj al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că Rusia trebuie forțată să pună capăt războiului.

„De data aceasta, regiunea Moscovei a simțit capacitățile ucrainene de lungă distanță“, a scris pe X Zelenski, într-o postare care include și un clip video cu lovitura.

„O rafinărie de petrol a fost lovită de la o distanță de 500 de kilometri. Rusia trebuie forțată să pună capăt războiului împotriva poporului nostru. Iar armele cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei sunt una dintre componentele importante ale unei astfel de presiuni. Acesta este un răspuns just la atacurile rusești – și la prelungirea unui război care trebuie să ia sfârșit”, a adăugat liderul ucrainean.

This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

12 regiuni rusești au avut probleme cu combustibilii

Sobianin a spus că atacul ucrainean cu drone a avariat o instalație a rafinăriei moscovite, deținută de compania rusă Gazpromneft, fără a preciza dacă activitatea acesteia a fost afectată.

Rafinăria, cea mai mare din regiunea Moscovei, a prelucrat 11,6 milioane de tone de petrol, producând 2,9 milioane de tone de benzină și 3,2 milioane de tone de motorină în 2024, conform celor mai recente date disponibile.

Rafinăria Gazpromneft deservește regiunea Moscovei, care până acum nu s-a numărat printre cele aproximativ douăsprezece regiuni rusești în care au existat întreruperi în aprovizionare.

Numărul atacurilor cu drone asupra rafinăriilor rusești s-a dublat de la începutul anului 2026, ducând la oprirea totală sau parțială a procesării petrolului și la o scădere a producției de benzină, motorină și combustibil pentru avioane, potrivit datelor oficiale, rețelelor sociale și calculelor Reuters.

Un incendiu major a izbucnit în noaptea de luni spre marți, din cauza „unor resturi de drone”, la un depozit de carburanți din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei.