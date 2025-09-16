„De fapt, am eliminat trei nave, dar voi aţi văzut două”. Trump anunță o nouă lovitură, în războiul cu „narcoteroriştii”
Președintele american Donald Trump a anunţat marţi că o a treia ambarcaţiune venezueleană a fost eliminată de Statele Unite, informează AFP.
„De fapt, am eliminat trei nave, nu două, dar voi aţi văzut două”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii, referindu-se la cele două atacuri americane deja cunoscute împotriva unor ambarcaţiuni utilizate, potrivit Washingtonului, pentru transportul de droguri către Statele Unite.
„Nu mai trimite droguri în Statele Unite”, a mai declarat liderul de la Casa Albă, răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat ce mesaj doreşte să-i transmită președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit News.ro.
Guvernul american nu a dat deocamdată mai multe detalii despre locul sau data exactă a acestui al treilea atac.
Un prim atac american împotriva unei ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor a făcut, potrivit lui Donald Trump, unsprezece morţi, pe 2 septembrie, în Caraibe, unde Statele Unite au desfăşurat forţe militare în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri.
Donald Trump a anunţat apoi luni dimineaţă, pe platforma sa de socializare Truth Social, un alt atac „în zona de responsabilitate” a comandamentului militar al Statelor Unite pentru America de Sud şi Caraibe. Lovitura a ucis trei „narcoterorişti” venezueleni, a afirmat președintele american, într-un mesaj însoţit de o înregistrare video care arată o navă transformându-se într-o minge de foc.
Statele Unite îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că se află la conducerea unei reţele de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, a cărui existenţă este subiect de dezbatere.
„Există o agresiune militară în curs, iar Venezuela are dreptul, în conformitate cu legile internaţionale, să răspundă”, a declarat Nicolas Maduro luni. Venezuela îşi va exercita „dreptul legitim de a se apăra”, a avertizat el.
Maduro a calificat acuzaţiile americane drept „minciuni”.
Cocaina exportată către Statele Unite tranzitează în principal Pacificul şi porturile din Ecuador, susţine Maduro.