„De fapt, am eliminat trei nave, dar voi aţi văzut două”. Trump anunță o nouă lovitură, în războiul cu „narcoteroriştii”

Un avion Lockheed Martin F35-B al Marinei SUA se pregătește să aterizeze pe aeroportul José Aponte de la Torre, fosta bază navală Roosevelt Roads, pe 13 septembrie 2025, în Ceiba, Puerto Rico. Președintele Donald Trump a trimis zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico ca parte a războiului său împotriva cartelurilor de droguri. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunţat marţi că o a treia ambarcaţiune venezueleană a fost eliminată de Statele Unite, informează AFP.

„De fapt, am eliminat trei nave, nu două, dar voi aţi văzut două”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii, referindu-se la cele două atacuri americane deja cunoscute împotriva unor ambarcaţiuni utilizate, potrivit Washingtonului, pentru transportul de droguri către Statele Unite.

„Nu mai trimite droguri în Statele Unite”, a mai declarat liderul de la Casa Albă, răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat ce mesaj doreşte să-i transmită președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit News.ro.

Guvernul american nu a dat deocamdată mai multe detalii despre locul sau data exactă a acestui al treilea atac.

Un prim atac american împotriva unei ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor a făcut, potrivit lui Donald Trump, unsprezece morţi, pe 2 septembrie, în Caraibe, unde Statele Unite au desfăşurat forţe militare în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri.

Donald Trump a anunţat apoi luni dimineaţă, pe platforma sa de socializare Truth Social, un alt atac „în zona de responsabilitate” a comandamentului militar al Statelor Unite pentru America de Sud şi Caraibe. Lovitura a ucis trei „narcoterorişti” venezueleni, a afirmat președintele american, într-un mesaj însoţit de o înregistrare video care arată o navă transformându-se într-o minge de foc.

Statele Unite îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că se află la conducerea unei reţele de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, a cărui existenţă este subiect de dezbatere.

„Există o agresiune militară în curs, iar Venezuela are dreptul, în conformitate cu legile internaţionale, să răspundă”, a declarat Nicolas Maduro luni. Venezuela îşi va exercita „dreptul legitim de a se apăra”, a avertizat el.

Maduro a calificat acuzaţiile americane drept „minciuni”.

Cocaina exportată către Statele Unite tranzitează în principal Pacificul şi porturile din Ecuador, susţine Maduro.