De la Avenor la Harvard: când pasiunea devine direcție de viață

Când avea 12 ani, Andrei nu visa neapărat la Harvard. Visa să facă filme.

Într-o perioadă în care mulți adolescenți încă încearcă să descopere ce îi pasionează, cu un simplu telefon mobil și multă imaginație, Andrei a început să creeze povești și să experimenteze cu ceea ce avea la îndemână. În timp, pasiunea pentru filmmaking s-a transformat într-un portofoliu solid, într-o curiozitate autentică pentru învățare și într-o disciplină care avea să îi definească parcursul academic.

Ani mai târziu, în această vară a anului 2026, Andrei a absolvit Harvard College, Magna Cum Laude, cu o dublă specializare în Art, Film and Visual Studies și Economics. Astăzi se pregătește pentru o nouă etapă profesională în New York, unde va lucra într-o companie de fintech, continuând în același timp să dezvolte pasiunea care l-a însoțit încă din copilărie: filmul.

Când privește în urmă la ultimii ani și la experiența lui la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, Andrei aduce o perspectivă matură asupra ceea ce înseamnă, de fapt, reușita. Vorbește despre curiozitate, disciplină, echilibru și despre importanța de a nu lăsa niciodată o etichetă să te definească.

Vă invităm să descoperiți povestea lui Andrei care a transformat o pasiune din copilărie într-un parcurs academic și profesional construit cu autenticitate, perseverență și curaj.

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Articol susținut de Avenor College