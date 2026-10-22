De la cartierele din Pipera și fabricile de conserve la avioane private de lux. Cine sunt antreprenorii care investesc în aviația de business din România

Dezvoltatori imobiliari, antreprenori din reciclare, constructori de autostrăzi, proprietari de fabrici și milionari din energie investesc în aviația privată din România. Pe lângă operatorii cunoscuți, precum Toyo Aviation și My Jet, în ultimii ani au apărut mai multe afaceri în care se regăsesc oameni de afaceri din industrii foarte diferite. Printre investitori se numără familia italiană Nusco, care construiește un nou cartier în Pipera, antreprenori din industria reciclării, fiul unui fost „rege al asfaltului” și omul de afaceri care a cumpărat manuscrisele lui Emil Cioran.

Citește mai departe pe StartupCafe…