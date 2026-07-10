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De la ce a pornit ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Dar dacă, de fapt, discutăm despre altceva

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În culisele puterii, există numeroase explicații pentru declanșarea crizei politice actuale.

  • „E vorba despre afacerile din energie”, susțin doi oameni din Guvernul Bolojan. 
  • „Nu. Totul a pornit de la reforma companiilor de stat. Faptul că Ilie Bolojan a intrat în ele a enervat PSD”, spune un lider PNL. 
  • „E vorba despre banii din SAFE legați de dotarea Armatei”, sună o altă explicație.
  • Recent, un eveniment care s-a petrecut destul de discret în SUA ridică un alt colț al cortinei.
  • Iar ceea ce se întâmplă îi afectează nu doar pe oamenii din partidele de la noi sau pe funcționarii de la stat, ci și pe acționarii, managerii și angajații din mediu privat.

Când eram mici ne-au învățat ca, după ce vedem fulgerul, să numărăm în gând până când auzim tunetul. Cu cât trec mai puține secunde între fulger și tunet, cu atât furtuna este mai aproape.  

În criza politică, noi ne uităm la fulger. Îi urmărim mai ales pe Dan, Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz, Kelemen și Georgescu. Dar poate că tunetul a venit, nebăgat de seamă. Și efectele le vom resimți, în curând.

Cine este Scott Bessent 