Președintele unei autorități de reglementare în România este plătit de stat cu 15.000 euro pe lună, mult mai mult decât un ministru în Spania / Care e situația în alte state europene

Până la sfârșitul lunii octombrie, șefii a trei autorități de reglementare din România sunt obligați, prin lege, să prezinte, în Parlament, propuneri de reducere a salariilor și a numărului de posturi, cu până la 30%. În prezent, salariile medii din aceste instituții au ajuns să fie de mii de euro lunar, mult peste cel înregistrat la nivel național, de 1.100 euro. HotNews a încercat să facă o comparație și cu salariile reglementatorilor din alte state membre ale Uniunii Europene.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier PULSE de Claudia Pîrvoiu (HotNews.ro), Petr Jedlička (Denik Referendum, Cehia), Alberto Sanz (El Confidencial, Spania), Andreas Danzer (Der Standard, Austria) și Vladislava Peeva (Mediapool, Bulgaria).

Măsurile privind reducerile de salarii și posturi sunt cuprinse în Legea privind eficientizarea activității Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Autorității Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament asupra acestei legi, în urmă cu câteva săptămâni, acesta fiind parte a pachetului 2 de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

Partidele AUR, POT și S.O.S. au încercat să blocheze această lege, prin contestarea ei la Curtea Constituțională. Însă, săptămâna trecută, judecătorii Curții Constituționale au respins contestațiile, iar legea merge mai departe.

În România, cele trei autorități de reglementare sunt sub controlul Parlamentului, iar numirile de șefi sunt făcute în urma unor voturi politice, candidații fiind propuși de partidele aflate la guvernare.

Salarii de mii de euro pentru angajații ANRE, ASF și ANCOM

Cele mai mari salarii le primesc angajații ANRE. Salariul mediu net aici este de 18.635 lei (circa 3.700 euro), la ASF ajunge la 13.562 lei (circa 2.700 euro), iar la ANCOM la 12.934 lei (circa 2.500 euro), scrie Spotmedia.ro.

Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (circa 14.800 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună (circa 11.500 euro).

La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.

Niciunul dintre președinții celor trei autorități nu a publicat declarațiile de avere actualizate. Legea nu îi mai obligă, ci doar să le depună la ANI. Ultimele declarații de avere publicate sunt din iunie 2024 și prezintă situația din 2023.

George Niculescu a fost numit președintele ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) în decembrie 2023 pentru un mandat de cinci ani.

Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023 pentru un mandat de șase ani.

Cum vor fi reduse salariile

Șefii celor trei instituții sunt obligați să prezinte, în următoarea lună, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o reducere de 30% a posturilor din serviciile suport.

De asemenea, trebuie să prezinte propuneri de reducere cu 30% a indemnizațiilor conducerii acestor structuri, precum și a salariilor personalului.

O altă măsură este plafonarea pentru bonusurile acordate de conducerile companiilor, în cuantum de cel mult încă două salarii brute.

În Spania, ministrul câștigă jumătate din salariul șefului ANRE

În Republica Cehă există un singur reglementator, Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei, înființat în 2001. Salariile variază între 1.300 de euro și 5.200 de euro pe lună.

În Spania, există două organisme responsabile de reglementare: Comisia Națională pentru Piețe și Concurență (CNMC) și Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocările Demografice (MITECO).

CNMC acționează ca un organism de reglementare independent, deși consiliul său de administrație include membri propuși de partidele politice. Misiunea sa este de a asigura o concurență efectivă pe piețele energetice și de a proteja interesele consumatorilor. MITECO, la rândul său, are un rol de reglementare, fiind responsabil pentru definirea strategiei energetice naționale în conformitate cu obiectivele de decarbonizare, eficiență și sustenabilitate. Coordonarea dintre cele două entități este esențială pentru funcționarea sectorului, deși această relație generează numeroase fricțiuni, spre nemulțumirea companiilor.

Salariile angajaților de la Comisia Națională pentru Piețe și Concurență, conform propriului site: președintele câștigă circa 10.800 euro lunar, membrii consiliului de administrație circa 8.300 euro – 9.100 euro lunar, iar angajații de bază o medie de circa 3.700 euro lunar.

Salariile la Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocările Demografice: Ministrul – circa 7.100 euro lunar, Secretar de Stat – circa 6.300 euro lunar, directori generali – circa 6.200 euro lunar, iar funcționarii publici în medie – 3.500 euro lunar.

În Austria, autoritatea centrală de reglementare pentru sectoarele energiei electrice și gazelor este E-Control. Aceasta reglementează tarifele de rețea, monitorizează participanții la piață și garantează că piețele de energie electrică și gaze funcționează eficient și echitabil. Anumite responsabilități revin însă și statelor federale și municipalităților. Austria are o structură puternic federală, ceea ce duce la numeroase suprapuneri.

Nu există cifre publice detaliate privind salariile la E-Control, deoarece acestea variază în funcție de poziție și calificări. De exemplu, o poziție de expert în inginerie electrică prezintă un salariu brut începând de la 4.500 euro lunar, în timp ce unui inspector aflat la începutul carierei se oferă un salariu de pornire de circa 3.700 euro lunar brut.

Cazul Bulgaria: Media – 1.500 euro lunar

Bulgaria are, din 1999, Comisia de Reglementare a Energiei și Apei (EWRC), responsabilă de stabilirea prețurilor la energie electrică, încălzire centralizată, gaze naturale, precum și la serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Autoritatea de reglementare licențiază, de asemenea, toți operatorii de apă și canalizare, operatorii de transport și distribuție a energiei electrice, companiile de transport și distribuție a gazelor, furnizorii de încălzire centralizată, precum și producătorii și comercianții de energie electrică și termică și gaze naturale, aprobând planurile de afaceri și tarifele acestora.

Remunerația angajaților variază în funcție de poziția pe care o ocupă și de vechimea în muncă, dar în medie se ridică la aproximativ 1.500 euro pe lună. Angajații primesc, de asemenea, bonusuri trimestriale, a căror mărime este stabilită de președintele autorității de reglementare și depinde de munca desfășurată de fiecare membru al personalului.

Când comisia a fost înființată inițial, președintele și cei patru membri ai săi, care formează conducerea acesteia, au fost numiți de Consiliul de Miniștri. Astăzi, însă, conducerea superioară este aleasă de Parlament. Această schimbare a venit după criticile repetate conform cărora autoritatea de reglementare făcea numiri motivate politic și stabilea prețurile pentru electricitate, încălzire și apă nu pe baza logicii economice, ci în funcție de oportunismul politic, ceea ce a dus la distorsiuni semnificative ale pieței.

Nominalizările pentru mandate de cinci ani pentru președinte și membri pot fi depuse nu numai de partidele parlamentare și de parlamentari, ci și de asociațiile industriale și organizațiile societății civile. În practică, însă, cei aleși sunt de obicei candidații propuși de partidele și coalițiile de guvernare, la fel ca în România.