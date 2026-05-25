De la colecția cyberpunk cu AI semnată Irina Schrotter la podiumuri inspirate de Japonia și estetici post-apocaliptice, la Romanian Fashion Week

Mii de oameni s-au adunat duminică, 24 mai, la Palatul Culturii și în Grădinile Palas pentru a descoperi colecțiile marilor designeri români, într-un maraton de show-uri care a transformat centrul Iașului într-una dintre cele mai spectaculoase scene dedicate modei contemporane europene.

Romanian Fashion Week a reprezentat anul acesta una dintre cele mai ample ediții din istoria sa, plasând în prim-plan întrebări despre identitate, tehnologie și felul în care creativitatea poate traduce transformările prezentului în limbaj vizual. Printre proiectele care au definit ediția din acest an se numără și noua colecție Irina Schrotter, „ENGRAM”, un concept inspirat de universul Cyberpunk 2077 și construit în jurul unei întrebări care depășește granițele modei: ce se întâmplă atunci când identitatea este păstrată, copiată sau reconstruită, dar nu perfect?

Parte a Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană și desfășurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Romanian Fashion Week, powered by Banca Transilvania, susținut de partenerii Lancôme, L’Oréal Paris, Ploom*, Pepsi, Iulius, Jidvei și Vivo, a reunit în această ediție trei mari direcții curatoriale,Romanian Designers,RFW New Wave și RFW Academia, construind un dialog între nume consacrate, educație și noile generații de creatori.

„Secțiunea Romanian Designers, care în mod tradițional închide Romanian Fashion Week powered by Banca Transilvania, marchează anul acesta un record de participare și aduce la Iași una dintre cele mai consistente selecții de design românesc din ultimii ani. Designerii invitați își prezintă colecțiile pentru sezonul toamnă–iarnă 2026–2027 și, tocmai datorită numărului mare de participanți, am ales să construim această ediție în două dintre cele mai emblematice spații ale orașului: Palatul Culturii și podiumul consacrat din Grădinile Palas. În total, publicul va putea descoperi peste 200 de ținute, într-un parcurs care vorbește despre maturitatea, diversitatea și forța creativă a modei românești contemporane”, a declarat Ovidiu Buta, curatorul secțiunii Romanian Designers.

Colecția semnată de Irina Schrotter pornește de la ideea de „engramă”, concept care, în universul Cyberpunk, descrie o copie digitală a conștiinței umane. Nu doar memoria este transferată, ci întregul mecanism al identității: gânduri, tipare de comportament, emoții și percepții transformate în informație. Pornind de aici, „ENGRAM” imaginează un univers în care identitatea devine arhivabilă, transmisibilă și reinterpretabilă.

Traseul începe cu siluete clasice, recognoscibile și aparent familiare, forme care par ancorate într-o memorie colectivă a vestimentației. Treptat însă, proporțiile se modifică, volumele devin instabile, iar detaliile încep să alunece din locul lor firesc. Această tensiune vizuală construiește ideea unei identități conservate, dar care nu mai poate fi recuperată integral. Asemenea unei copii digitale, piesele păstrează urmele originalului, însă introduc deviații subtile care modifică percepția întregului.

„Paleta cromatică oscilează între control și ruptură: negrul și bejul simbolizează structura și moștenirea, albastrul evocă o sterilitate rece, tehnologică, iar roșul apare ca un semnal al intruziunii, emoției sau coruperii sistemului. Coafurile împletite exagerat, încărcate cu accesorii, transformă un ritual profund uman într-un cod futurist, sugerând identitatea ca proces simultan construit și replicat. Prin sunet și imagini generate cu ajutorul AI-ului, show-ul elimină granița clară între creația umană și cea artificială. ENGRAM nu prezintă tehnologia nici ca amenințare, nici ca salvare, ci ridică o întrebare: dacă putem să ne conservăm pe noi înșine, ce anume păstrăm de fapt – și ce se pierde pe parcurs?”, a declarat Ella Lazăr, designerul brandului Irina Schrotter.

De peste trei decenii, universul Irina Schrotter propune o direcție recognoscibilă construită în jurul sofisticării contemporane, eleganței rafinate, detaliilor avangardiste și unei abordări care îmbină libertatea creativă cu rigoarea execuției. Cu o experiență de peste 30 de ani în industria modei și a industriilor creative, Irina Schrotter a construit unul dintre cele mai solide branduri românești, cu infrastructură proprie de producție, magazine și o echipă care numără peste 800 de angajați, dezvoltând în același timp o prezență constantă în peste 17 țări.

Brandul Irina Schrotter este, totodată, furnizor oficial al Casei Regale a României.

Secțiunea Romanian Designers, curatoriată de Ovidiu Buta, este dedicată designerilor care au reușit să transforme un demers creativ într-un brand consolidat pe piața românească și internațională. În fiecare ediție, sunt invitați să participe doar creatorii care și-au demonstrat continuitatea în industria modei, coerența estetică și dorința constantă de evoluție. Ediția din acest an a reunit unele dintre cele mai relevante nume ale scenei fashion contemporane, fiecare propunând o direcție estetică distinctă și o relație diferită cu ideea de identitate, memorie, corp și transformare.

De la Bol Fashion Of Nature by Oana Lupaș, la universul sofisticat construit de Ramona Bizbac prin materiale exclusiv naturale și accesorii realizate împreună cu artizani români, până la direcțiile experimentale propuse de ENTER THE CABIN, Romanian Designers a devenit anul acesta un traseu pentru unele dintre cele mai puternice voci ale modei românești.

Ioana Ciolacu powered by Ploom a explorat tensiunea dintre structură și instinct prin volume arhitecturale, texturi tactile și o estetică controlată, în timp ce Tudor Halațiu a prezentat „The Real Deal”, colecția care marchează cea mai matură expresie a identității construite de brandul său.

Lenca a transformat prima călătorie în Japonia într-un jurnal vestimentar despre contrast, memorie și descoperire, iar SANNÀT a propus prin „Avantgardian Child” o întoarcere în imaginarul copilăriei și al esteticii moldovenești post-sovietice reinterpretate contemporan.

Tearless Street a construit o estetică post-apocaliptică a vulnerabilității și controlului, iar Wicked33 a propus o declarație despre libertatea expresiei personale, completată de o colaborare specială cu Mihaela Glăvan. Caravasili a readus în centru ideea modei ca joc, spontaneitate și celebrare.

Demersul artistic a fost completat de Scapadona, Lena Criveanu, dar și de Andrea Tincu, care a revenit cu cea mai personală colecție de până acum, construită în jurul unei noi direcții creative și a unui număr record de tipare originale dezvoltate în ultimii ani.

Machiajul prezentărilor a fost realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu, iar hairstylingul a fost semnat de echipa Philips, coordonată de ambasadorul Sorin Stratulat.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

