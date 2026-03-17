De la fabrică ieftină la economie sofisticată: pariul României cu OCDE

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann (stânga), și prim-ministrul român, Ilie Bolojan (dreapta), participă la declarațiile comune care au urmat semnării acordului dintre Guvernul României și OCDE. Credit line: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aderarea României la OCDE — organizație considerată adesea „clubul economiilor dezvoltate” — ar transmite un semnal puternic investitorilor privind angajamentul țării față de standarde ridicate de guvernanță, concurență, transparență și stabilitate economică, scrie într-o opinie transmisă HotNews Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR.

Un astfel de pas, adaugă acesta, poate consolida încrederea piețelor și poate reduce costul capitalului pentru economia românească.

Procesul de aderare presupune evaluări complexe ale cadrului legislativ și instituțional și accelerează implementarea unor reforme structurale. Analizele OCDE arată că alinierea politicilor publice la nivelul mediu al statelor membre ar putea genera, într-o economie tipică, o creștere pe termen lung de aproximativ 25% a PIB-ului pe cap de locuitor.

Prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Unul dintre punctele centrale identificate în analiza OCDE este poziția României în lanțurile valorice globale. Economia românească se află într-un stadiu intermediar de integrare: exporturile sunt dominate de companii mari cu capital străin, în timp ce legăturile dintre acestea și furnizorii locali sunt încă limitate.

Dacă firmele locale devin parteneri mai activi ai investitorilor străini, nu doar furnizori de componente, transferul de tehnologie și inovare s-ar putea accelera, iar economia ar deveni mai rezilientă.

Raportul OCDE evidențiază, de asemenea, potențialul nevalorificat al pieței muncii. Integrarea mai puternică în economie a unor grupuri insuficient reprezentate — precum tinerii, femeile sau populația din mediul rural — ar putea crește oferta de forță de muncă, productivitatea și nivelul veniturilor.

Un rol important îl poate avea și digitalizarea administrației, consideră Prim vice-guvernatorul BNR. Serviciile publice digitale reduc costurile de tranzacție, cresc transparența și pot îmbunătăți colectarea fiscală, contribuind la un mediu economic mai predictibil.

Totuși, reformele inspirate de standardele OCDE trebuie însoțite de ajustări macroeconomice consistente. Stabilizarea datoriei publice și reducerea deficitului bugetar rămân condiții esențiale pentru menținerea stabilității economice și pentru reducerea costurilor de finanțare ale statului, explică Badea.

În același timp, consolidarea fiscală trebuie realizată fără a sacrifica investițiile productive. Dezvoltarea infrastructurii, accelerarea digitalizării și investițiile în energie pot genera efecte importante asupra productivității și creșterii economice.

În final, aderarea la OCDE nu reprezintă doar un obiectiv diplomatic, ci o oportunitate de transformare economică. Potrivit estimărilor, acest proces ar putea adăuga aproximativ 0,8–1% la creșterea economică anuală a României, dacă reformele sunt implementate consecvent.

Experiența unor state din regiune, precum Polonia sau Cehia, arată că succesul depinde de capacitatea instituțiilor de a transforma standardele OCDE în mecanisme economice funcționale, conchide Badea.

