HEINEKEN România a generat în 2025 un impact economic de 587 de milioane de euro în economia locală și a susținut aproximativ 12.700 de locuri de muncă în România, direct și prin intermediul partenerilor săi. Informațiile sunt prezentate în studiul „Impactul economic al HEINEKEN în Europa în 2025”, realizat de Steward Redqueen.

Un impact economic care depășește porțile fabricilor

Potrivit studiului, contribuția HEINEKEN România în economie a fost echivalentă cu aproximativ 0,2% din PIB-ul țării. Din cele aproximativ 12.700 de locuri de muncă susținute de companie pe lanțul valoric, aproape 1.000 au fost locuri de muncă directe. Astfel, fiecare loc de muncă din HEINEKEN România a susținut alte 12 locuri de muncă în economia națională.

În 2025, compania a achiziționat bunuri și servicii în valoare de 253 de milioane de euro de la furnizori români. Totodată, pentru fiecare euro cheltuit de consumatori pe bere din portofoliul HEINEKEN România, studiul apreciază că 0,42 euro au ajuns la bugetul de stat sub formă de taxe de-a lungul lanțului valoric.

Impactul reflectă caracterul profund local al industriei berii, care conectează producția cu o rețea extinsă de furnizori și parteneri din agricultură, ambalaje, transport, comerț și ospitalitate.

„Rezultatele studiului arată cât de extins este impactul activității noastre, dincolo de fabrici și de locurile de muncă directe. Este o contribuție construită împreună cu furnizorii și partenerii noștri, a cărei evoluție depinde și de capacitatea întregului sector de a se dezvolta pe termen lung. Tocmai de aceea, într-o perioadă de presiuni economice și fiscale, stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru menține un cadru favorabil investițiilor și pentru a continua să generăm valoare pentru economia locală”, a declarat Boris Miloushev, Managing Director HEINEKEN România.

Investiții în eficiența producției și dezvoltarea portofoliului

Publicarea studiului vine într-un moment în care industria berii din România se confruntă atât cu presiuni generate de contextul economic, caracterizat de costuri crescute pentru energie, transport, materii prime, ambalaje și servicii, cât și cu nivel scăzut al încrederii consumatorilor, care au condus la o contracție a pieței dincolo de minimul istoric înregistrat în 2025. În acest context, un cadru fiscal stabil și predictibil este esențial pentru susținerea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung.

HEINEKEN România continuă să investească în eficiența operațiunilor și în dezvoltarea portofoliului. La finalul anului 2025, compania, împreună cu ENGIE Building Solutions, a finalizat o investiție de aproximativ 12 milioane de euro pentru instalarea pompelor de căldură în fabricile din Craiova și Ungheni, proiect cofinanțat prin PNRR și destinat reducerii consumului de energie și a emisiilor. În paralel, în toate cele trei fabrici sunt implementate măsuri pentru reducerea consumului de apă, cu o disciplină operațională strictă. Toate acestea au contribuit la reziliența companiei în acest context economic complicat.

Compania și-a extins totodată portofoliul prin lansarea Amstel® în România și, recent, a lansat Amstel® 0.0%, oferind consumatorilor și o nouă alternativă fără alcool.

„Continuăm să vedem oportunități de dezvoltare chiar și într-un context de piață dificil. Lansarea Amstel® și extinderea portofoliului cu Amstel® 0.0% reflectă tocmai această abordare: să inovăm și să răspundem cât mai bine preferințelor în schimbare ale consumatorilor”, subliniază Boris Miloushev, Managing Director HEINEKEN România.

Contribuția locală, parte din impactul economic european

Studiul Steward Redqueen evidențiază că HEINEKEN este cel mai mare producător de bere din Europa, una din patru beri vândute pe continent fiind produsă de companie.

Studiul prezintă și contribuția HEINEKEN la nivel european în 2025. Activitatea companiei a generat un impact economic de 34,2 miliarde de euro, în timp ce 98% dintre achiziții au provenit de la furnizori europeni.

Studiul a fost realizat de Steward Redqueen și evaluează impactul economic al HEINEKEN în Europa în anul 2025. Folosind modelarea input-output multiregională, analiza combină datele HEINEKEN din 2025 privind rezultatele financiare, achizițiile, ocuparea forței de muncă și activitatea comercială cu statistici economice oficiale, pentru a estima contribuția la PIB și numărul de locuri de muncă susținute de-a lungul lanțului valoric. Impactul indirect este descris în termeni de activitate economică și locuri de muncă „susținute”, și nu „create”, deoarece analiza nu estimează ce activitate economică ar fi existat în absența HEINEKEN. Analiza acoperă 29 de țări europene, dintre care 21 sunt piețe în care HEINEKEN operează și 8 sunt piețe exclusiv de export.

Articol susținut de HEINEKEN România