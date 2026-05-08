De la giganții petrolieri la bănci – firmele care câștigă miliarde de pe urma războiului din Iran

O rachetă iraniană este lansată de pe o navă în cadrul unui exercițiu militar, pe 20 august 2025, în Golful Oman. FOTO: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

În timp ce familiile din întreaga lume calculează costurile războiului dintre SUA și Israel din Iran, unele companii au calculat în schimb profituri exorbitante.

Incertitudinea generată de conflict și închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Iran duce la creșterea costului vieții și afectează bugetele tuturor: firme, familii și guverne, scrie BBC.

Însă, în timp ce unii au fost împinși în pragul sărăciei, alții au înregistrat câștiguri record.

Iată câteva dintre sectoarele și companiile care fac miliarde în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă.

Petrol și gaze

Cel mai mare impact economic al războiului de până acum a fost o creștere a prețurilor la energie. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii sunt transportate prin Strâmtoarea Ormuz, dar aceste transporturi s-au oprit efectiv la sfârșitul lunii februarie.

Rezultatul a fost un roller coaster al prețurilor pe piețele energetice, de care au beneficiat unele dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din lume.

Principalii beneficiari au fost giganții petrolieri europeni, care dețin filiale comerciale și au putut astfel să profite de pe urma fluctuațiilor bruște ale prețurilor, ceea ce a dus la creșterea profiturilor.

Profiturile British Petroleum s-au mai mult decât dublat, ajungând la 3,2 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului, după ceea ce compania a declarat o performanță „excepțională” în divizia sa de tranzacționare.

Shell a depășit, de asemenea, așteptările analiștilor, raportând o creștere a profiturilor în primul trimestru la 6,92 miliarde de dolari .

Un alt gigant internațional, TotalEnergies, a înregistrat o creștere a profiturilor sale cu aproape o treime, ajungând la 5,4 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026, determinată de volatilitatea piețelor de petrol și energie.

Giganții americani ExxonMobil și Chevron au înregistrat o scădere a câștigurilor în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, din cauza întreruperii aprovizionării din Orientul Mijlociu, dar ambele companii au depășit previziunile analiștilor și se așteaptă ca profiturile lor să crească în continuare pe măsură ce anul avansează, prețul petrolului fiind încă semnificativ mai mare decât atunci când a izbucnit războiul.

Bănci mari

Unele dintre cele mai mari bănci și-au văzut, de asemenea, profiturile crescânde în timpul războiului din Iran.

Divizia de tranzacționare a JP Morgan a înregistrat venituri record de 11,6 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului 2026, ajutând banca să obțină al doilea cel mai mare profit trimestrial din istorie.

În restul băncilor „Big Six” – care includ Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs și Wells Fargo, precum și JP Morgan – profiturile au crescut substanțial în primul trimestru al anului.

Per total, băncile au raportat profituri de 47,7 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului 2026.

„Volumele mari de tranzacționare au beneficiat băncile de investiții, în special Morgan Stanley și Goldman Sachs”, a declarat Susannah Streeter, strateg șef de investiții la Wealth Club.

Principalii creditori de pe Wall Street au fost stimulați de o creștere a cererii de tranzacționare, investitorii grăbindu-se să renunțe la acțiunile și obligațiunile mai riscante și să își acumuleze numerarul în active considerate mai sigure. Volumele tranzacțiilor au fost, de asemenea, crescute de investitorii care doresc să profite de volatilitatea piețelor financiare.

Streeter a adăugat: „Volatilitatea declanșată de război a dus la o creștere a tranzacțiilor, deoarece unii investitori au vândut acțiuni de teama unei escaladări, în timp ce alții au acceptat scăderea, contribuind la alimentarea unei reveniri.”

Apărare

Unul dintre cei mai imediați beneficiari ai oricărui conflict este sectorul apărării, potrivit lui Emily Sawicz, analist senior la RSM UK.

„Conflictul a accelerat investițiile în apărare antirachetă, sisteme de contra-drone și echipamente militare în Europa și SUA”, a declarat ea pentru BBC.

Pe lângă faptul că evidențiază importanța firmelor de apărare, războiul creează nevoia ca guvernele să reaprovizioneze stocurile de arme, stimulând cererea.

BAE Systems, companie care produce componente pentru avioanele de vânătoare F35, a declarat joi într-un comunicat de presă că se așteaptă la o creștere puternică a vânzărilor și a profiturilor în acest an.

Acesta a menționat „amenințări la adresa securității” tot mai mari din întreaga lume, care împing în sus cheltuielile guvernamentale pentru apărare, ceea ce a creat la rândul său un „context de susținere” pentru companie.

Lockheed Martin, Boeing și Northrop Grumman, trei dintre cei mai mari contractori de apărare din lume, au raportat fiecare un volum record de comenzi restante la sfârșitul primului trimestru al anului 2026.

Însă acțiunile firmelor de apărare, care au crescut brusc în ultimii ani, au scăzut de la mijlocul lunii martie, pe fondul temerilor că sectorul este supraevaluat.

Surse regenerabile

Conflictul a evidențiat, de asemenea, necesitatea diversificării, renunțând la dependența de combustibilii fosili, a spus Streeter.

Acest lucru a „amplificat interesul pentru sectorul energiei regenerabile” chiar și în SUA, a spus ea, unde administrația Trump a popularizat sloganul „drill, baby, drill” , încurajând o utilizare mai mare a combustibililor fosili.

Streeter a spus că războiul a dus la faptul că investițiile în energie regenerabilă sunt considerate din ce în ce mai importante pentru stabilitate și rezistență la șocuri.

O firmă care a fost stimulată este NextEra Energy, cu sediul în Florida, ale cărei acțiuni au crescut cu 17% până în prezent în acest an, pe măsură ce investitorii se adună în misiunea sa.

Giganții danezi ai energiei eoliene Vestas și Orsted au raportat, de asemenea, profituri în creștere, subliniind modul în care consecințele războiului din Iran stimulează și firmele de energie regenerabilă.

În Regatul Unit, Octopus Energy a declarat recent pentru BBC că războiul a provocat o „schimbare uriașă” a vânzărilor de panouri solare și pompe de căldură , vânzările de panouri solare crescând cu 50% de la sfârșitul lunii februarie.

Creșterea prețurilor la benzină a stimulat, de asemenea, cererea de vehicule electrice, producătorii chinezi profitând în special de această oportunitate.