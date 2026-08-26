De la India antică la inteligența artificială, din Japonia și Australia până în SUA și Europa: Religions 360 – o reuniune academică de anvergură mondială

Peste trei săptămâni, în perioada 20-25 septembrie 2026, cercetători și profesori de renume din Europa, Statele Unite, Australia, Japonia și India, alături de reprezentanți ai celor mai importante centre academice și edituri internaționale, se reunesc la București pentru un Congresul internațional de istorie a religiilor | Religions 360.

Evenimentul se distinge printr-o excepțională prezență academică de pe toate continentele și printr-o amplă diversitate istorico-geografică, metodologică și tematică a contribuțiilor științifice. Cea mai consistentă prezență este cea europeană, însă programul reunește și zeci de profesori și cercetători din Australia, Japonia, India și Statele Unite ale Americii, mulți dintre participanții internaționali urmând să ajungă la București pentru prima dată.

De la India, Mesopotamia, Grecia și Roma la războiul din Ucraina și inteligența artificială

Prin amploarea și diversitatea sa, Religions 360 propune mai mult decât o succesiune de conferințe și paneluri. Congresul creează un cadru în care istoria religiilor poate fi privită simultan din perspectiva marilor civilizații ale trecutului și a transformărilor radicale ale prezentului.

Printre cele mai complexe paneluri ale congresului se numără cele care pun în dialog marile tradiții și civilizații ale Antichității – India, Mesopotamia, Grecia și Roma – cu problematica religioasă a lumii contemporane.

În program se regăsesc teme de maximă actualitate, precum mutațiile fenomenelor religioase determinate de războiul asupra Ucrainei, dar și transformările produse de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a modelelor LLM.

Combinația dintre perspectiva de lungă durată și analiza fenomenelor în plină desfășurare constituie una dintre trăsăturile distinctive ale congresului.

O semnificație aparte o are panelul Twenty Years in the Study of Esotericism 360°: primul panel din cadrul unui congres european special consacrat studiului esoterismului occidental în modernitatea globală a avut loc aici, în 2006, iar unul dintre organizatorii de atunci este astăzi convenorul reuniunii. În acest sens, congresul actual reia și dezvoltă o tradiție academică internațională asociată deja cu Bucureștiul.

O panoramă a metodelor contemporane de studiere a religiilor

Diversitatea tematică este dublată de o remarcabilă dinamică metodologică. Programul acoperă un spectru larg de abordări, de la metodele istorico-filologice și comparative până la perspective interdisciplinare asupra religiei, societății, culturii, patrimoniului și tehnologiei.

Astfel, congresul nu urmărește doar să prezinte rezultatele cercetării contemporane, ci și să pună în discuție metodele prin care religia este înțeleasă, analizată și reinterpretată în prezent.

O participare academică de prim rang

La București vor veni unii dintre cei mai importanți istorici ai religiilor și cercetători ai fenomenului religios din prezent, specialiști care ar onora prin prezența lor orice mare reuniune academică internațională.

Pe lângă cei cinci keynote speakers – Gregory D. Alles (McDaniel College, Maryland), Carole M. Cusack (Universitatea din Sydney), Almut-Barbara Renger (Universitatea din Basel), Jens Schlieter (Universitatea din Berna) și Michael Stausberg (Universitatea din Bergen) –, la București vor fi prezenți cercetători de prim rang precum Jenny Berglund (Stockholm), Henrik Bogdan (Gothenburg), Philippe Borgeaud (Geneva), Cristiana Facchini (Bologna), Satoko Fujiwara (Tokyo), Charles Guittard (Paris), Wouter Hanegraaff (Amsterdam), Aaron W. Hughes (Rochester, New York), Knut A. Jacobsen (Bergen), Tim Jensen (Odense), Amarjiva Lochan (Delhi), Claudio Moreschini (Pisa), Marco Pasi (Paris), Neil Price (Uppsala), Mark Sedgwick (Aarhus) și Alan Strathern (Oxford).

Prezența acestora confirmă caracterul internațional al congresului și poziționează Bucureștiul în centrul dialogului academic global dedicat istoriei și studiului religiilor.

Cărți fundamentale pentru disciplina istoriei religiilor, lansate în premieră la București de mari edituri academice internaționale

Un alt punct forte al congresului îl constituie dimensiunea editorială, prin mesele rotunde dedicate unora dintre cele mai recente publicații majore. La București vor fi lansate și dezbătute, în prezența autorilor, editorilor și colaboratorilor, volume abia apărute sau programate să apară chiar în septembrie la unele dintre cele mai prestigioase edituri academice internaționale, precum Princeton University Press, Routledge, Bloomsbury, Brill și Leiden University Press. Printre acestea se numără On the Altar: A History of Sacrifice from the Sacred to the Secular (Princeton University Press, 2026), Beyond Mother Goddesses: Mothers, Motherhood and Mothering at the Intersection with Religions (Routledge, 2026), Handbook on Motherhood and Religions (Bloomsbury, 2027) sau Handbook of Buddhism in Europe, editat în două volume la Brill de Martin Baumann, Jørn Borup și Knut A. Jacobsen. Mari edituri de profil vor fi prezente cu standuri: Equinox, Springer/Palgrave, Labor et fides, Kohlhammer, Bloomsbury sau Brill, printre editurile de referință pentru cercetarea internațională în studiul academic al religiilor, științelor umaniste și științelor sociale, iar faptul că cele mai noi apariții ale lor sunt aduse și discutate la București, chiar în dialog direct cu autorii și editorii, conferă congresului o importantă dimensiune editorială și intelectuală.

O tradiție românească de 30 de ani în istoria religiilor

Congresul Religions 360 are loc într-un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitatea românească a istoricilor religiilor: în 2026 se împlinesc 30 de ani de la începuturile primei asociații profesionale dedicate Istoriei religiilor din România.

După cum amintește istoricul religiilor Eugen Ciurtin, în vara anului 1996, la sfârșitul celui de-al doilea an de studii la Facultatea de Filosofie a Universității din București, acesta și-a reunit câțiva colegi și prieteni, într-un demers care avea să ducă mai întâi la fondarea, în 1997, a revistei Archaeus. Studies in the History of Religions, periodic generalist și comparatist, iar apoi, în 2000, a Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies:

„Chiar pe 25 august 2026 se împlinesc 30 de ani de la începuturile primei asociații profesionale pentru Istoria religiilor din România.”

În cele trei decenii care au urmat, activitatea acestei comunități academice a contribuit la conectarea cercetării românești la marile rețele internaționale ale disciplinei: Asociația Archaeus s-a afiliat la European Association for the Study of Religions în 2002 și la International Association for the History of Religions în 2005, a organizat, în septembrie 2006, la București, primul congres de istoria religiilor desfășurat vreodată în Europa de Est, și a fondat Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române, prima instituție consacrată domeniului în istoria academică și culturală a României, avându-l ca director fondator pe Andrei Pleșu.

„Nu întâmplător, cea mai mare parte a activității asociației devenite Societatea pentru Istoria Religiilor, organizator principal al Congresului mondial din 2026, este legată direct de cel mai dens spațiu istorico-religios din România: cartierul locuit de mai mulți savanți istorici ai religiilor și indianiști, de la Mircea Eliade și Arion Roșu la Andrei Oișteanu, foarte aproape de străzile lui Moses Gaster și Constantin Georgian. Sesiunea de închidere și banchetul Congresului din 2026 vor avea de altfel loc în acel spațiu central al orașului care asigură o privire panoramică 360o (Aria TNB) precum Congresul asupra disciplinei, trei etaje mai sus de – și trei generații după – „maidanul Primăriei”, exact locul unde adolescentul Eliade obișnuia să joace oină. Împrejur încă subzistă clădirile Bucureștilor contemporane cu primul congres mondial de orientalistică (Paris, 1873), cu prima catedră universitară de profil (Geneva, 1874) și cu primul congres mondial de Istoria religiilor (Paris, 1900). Bucureștiul în 2026 aparține acestei dinamici a Europei”, a declarat istoricul Eugen Ciurtin.

Religions 360 propune astfel o întâlnire la scară globală: o privire de ansamblu asupra religiilor, istoriei lor, transformărilor lor și asupra instrumentelor prin care lumea academică încearcă să le înțeleagă – din cât mai multe unghiuri, într-un singur loc: București.

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Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, ediția 2026 este organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor | Society for the History of Religions și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Coordonatorul proiectului este istoricul religiilor Eugen Ciurtin, cel care a coordonat și organizarea primei ediții a acestui eveniment major în 2006.

Parteneri: Universitatea din București, Ateneul Român, Muzeul Național al Literaturii Române

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