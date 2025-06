De la Justice la Rudimental: Artiștii de muzică electronică pe care nu trebuie să-i ratezi la Electric Castle

În line-up-ul Electric Castle găsești de toate pentru toți, iar când vine vorba de muzica electronică, oferta e aproape copleșitoare. Din fericire, există câteva repere care te vor ajuta să valorifici cât mai mult timpul petrecut la festival. Uite o listă cu artiștii de muzică electronică pe care nu trebuie să-i ratezi la castelul Banffy, între 16 și 20 iulie, indiferent de program, vreme sau mofturile prietenilor:

Justice: Muzică electronică elegantă și memorabilă

Probabil cel mai cool duo din line-up, vorbim de doi artiști care-și aleg cu atenție hainele de scenă și ochelarii de soare pe care-i poartă non-stop, Justice e mai mult decât un proiect de succes de muzică electronică. E o experiență multimedia. Concertele lor sunt pline de lumini stroboscopice, lasere, video și LED-uri sincronizate perfect cu muzica, ceea ce-i dă o dimensiune imersivă și memorabilă. Francezii cunoscuți pentru hit-uri precum „D.A.N.C.E.”, „Safe and Sound” sau „Neverender”, vin pentru prima oară la Electric Castle cu o producție de scenă aparte. Și nu sunt singurii:

Bicep: Singura șansă să prinzi show-ul dedicat „Chroma”

Când vine vorba de împachetarea muzicii electronice într-o formă audio-vizuală dedicată și bine gândită, irlandezii de la Bicep sunt și mai riguroși. Ei au dezvoltat un întreg concept pentru turneul actual. Se numește „Chroma” și, după cum îi zice și numele, e un asalt cromatic asupra retinei, combinat cu beat-urile pe care le știi deja. Spre deosebire de DJ set-urile lor, care au loc, de obicei, într-un spațiu mai restrâns, o astfel de producție ambițioasă are nevoie de o infrastructură pe măsură. Electric Castle e singurul loc din România unde poți să vezi anul acesta proiectul „Bicep presents Chroma”.

Sofi Tukker: O revenire mult-așteptată la Electric Castle

O trupă care evoluează constant și după propriile reguli, Sofi Tukker revine la Electric Castle după o pauză de cinci ani de zile. Deci dacă nu i-ai prins în trecut, acum e momentul s-o faci, mai ales că, între timp, au scos trei materiale noi de studio, pline de piese haotice în stilul lor caracteristic, un EDM combinat cu jungle-pop și bossanova. E un proiect cu rădăcini germane, americane, canadiene și o afinitate puternică pentru muzica braziliană, deci niciodată nu știi la ce să te aștepți de la Sofi Tukker. Și după concertul lor de la Electric Castle nu o să știi nici de unde să te culegi.

Rudimental: La fel de relevanți ca întotdeauna

Prin faptul că au reușit să promoveze drum and bass-ul la cel mai înalt nivel, pe primele poziții în topurile globale, ceva foarte rar pentru un gen de nișă care își duce traiul prin cluburi obscure din Marea Britanie, băieții de la Rudimental merită toată atenția ta. „Feel The Love”, „Waiting All Night” sau „These Days” sunt hit-uri pe care le știi dar la Electric Castle o să le auzi în cadrul unui DJ set care va include și „Dancing is Healing”, o piesă nominalizată la BRIT Awards, în categoria „Song of The Year”, semn că băieții de la Rudimental nu și-au pierdut din superputeri. Revin și ei la castel, de data asta după o pauză de zece ani de zile, deci poți să-ți împlinești și un vis din tinerețe.

Netsky B2B NGHTMRE: Drum and bass și sesiune de cardio

Pentru cei care preferă un drum and bass mai autentic, Netsky, un vechi prieten al festivalului, va mixa back-to-back împreună cu NGHTMRE, un producător american care vine din zona de EDM, trap și brostep. Deci trebuie să te aștepți la o incursiune prin mai multe stiluri de muzică electronică, multe drop-uri, un set fără pauze, plin de energie și perfect dacă vrei să faci o sesiune improvizată de cardio.

Brutalismus 3000: Un element fresh în line-up-ul Electric Castle

Aici se vor aduna legendele. Brutalismus 3000 readuce în prim-plan niște stiluri marginalizate, apreciate doar de cei cu etate în scena muzicii electronice, care-și amintesc primele rave-uri. E un proiect berlinez dar sunt puternic influențați de stilurile olandeze hardcore și gabber, unde BPM-ul e scăpat de sub control. Ei sunt ceva mai cumpătați, cu momente de respiro și o solistă care cântă, dansează și întreține distracția cu interjecții de MC. E o gură de aer proaspăt în scena muzicii electronice și ceva nemaiauzit până acum la Electric Castle.

Sunt zeci de alte show-uri electro în program, tot ce trebuie să faci e să-ți studiezi programul aici https://electriccastle.ro/schedule și să fii sigur că nu le ratezi. La Electric Castle, bineînțeles.

