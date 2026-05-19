De la Lyon la Iași: HazarDance aduce în cadrul Romanian Creative Week un nou limbaj coregrafic al dansului contemporan

Un spectacol descoperit la Bienala de Dans de la Lyon, una dintre cele mai importante producții europene de flamenco contemporan și artiști invitați din Franța, Spania și România transformă HazarDance într-una dintre cele mai internaționale ediții ale proiectului de până acum. Parte a Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană și desfășurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, platforma curatoriată de Ștefan Lupu aduce la Iași spectacole care depășesc granițele clasice ale dansului și construiesc un dialog între corp, imagine și identitate.

Parte a secțiunii Content Creation, susținută de Pepsi, Iulius, Jidvei, Stella Artois și Audi Iasi Sandra Group, HazarDance transformă orașul într-un traseu coregrafic care depășește limitele scenei clasice și aduce dansul în teatre, în spații alternative și în aer liber.

„HazarDance nu se oprește la un singur tip de expresie, ci traversează granițele dintre stiluri: de la flamenco și dans contemporan la influențe africane, street dance, balet sau teatru fizic. Rezultatul nu este o simplă alăturare de stiluri, ci un dialog real între ele, în care corpul devine mijloc de explorare și de sens”, a transmis curatorul Ștefan Lupu.

Una dintre noutățile acestei ediții este colaborarea cu artistele franceze invitate în spectacolul „L’heure du thé”, prezentat pe 19 mai, în două reprezentații, la Sala Uzina cu Teatru a Teatrului Național Iași. Creat de coregrafa Rebecca Journo, proiectul explorează tema instantaneului și a identității aflate în permanentă transformare, într-un limbaj coregrafic care combină dansul contemporan cu tehnica pantomimei. Spectacolul funcționează ca un muzeu viu al selfie-ului și al reflecției identitare, unde corpurile se fragmentează, se multiplică și se reconstruiesc continuu într-un joc între autoficțiune, memorie și imagine.

„Am văzut pentru prima dată spectacolul la Bienala de Dans de la Lyon și am fost fascinați de limbajul lui coregrafic. Nu este dans contemporan în sensul clasic, ci o combinație foarte specială între dans și pantomimă. Ai impresia că privești fotograme care se desfășoară în fața ta, ca un film viu”, a declarat Mara Tătar, director artistic RCW.

Programul HazarDance include și o serie de premiere și colaborări speciale. Pe 17 mai, spectacolul „5+3=9”, producția care a inaugurat primul teatru independent construit în România, Grivița 53 București, a fost prezentat în premieră la Iași, la Sala Cub a Teatrului Național. Pe 18 mai, „Fade to Grey”, semnat de Andrea Gavriliu și Edwin Mokaya, a adus la Sala Uzina cu Teatru un performance care combină dansul contemporan și teatrul fizic într-o explorare intensă a corpului și relației dintre mișcare și identitate.

Ediția se încheie pe 21 mai cu „Muerta de Amor”, spectacolul celebrului coregraf spaniol Manuel Liñán, considerat una dintre cele mai importante producții de flamenco contemporan din ultimii ani. „Este cel mai puternic spectacol de flamenco pe care l-am avut până acum în RCW și, pentru prima dată, alegem să închidem HazarDance cu flamenco, nu să îl deschidem”, a mai declarat Ștefan Lupu.

Tot în cadrul acestei ediții, HazarDance dezvoltă o componentă educațională amplă printr-o serie de workshop-uri dedicate atât dansatorilor profesioniști, cât și publicului interesat de mișcare și performance. De la waacking, stil născut în cultura queer underground a anilor ’70, până la workshop-uri de repertoriu coregrafic, improvizație și explorări ale relației dintre instinct și structură, atelierele transformă dansul într-un instrument de reconectare și expresie personală.

Evenimentele HazarDance

19 mai 2026 | Orele 19:00 & 21:00, „L'heure du thé" la Sala Uzina cu Teatru, Teatrul Național Iași.

20 mai 2026 | Ora 19:00, ENCANTO Flashmob în Grădinile Palas. Peste 70 de tineri artiști transformă spațiul într-un spectacol viu construit din dans, muzică și teatru, coordonat de Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu.

21 mai 2026 | Ora 20:00, „Muerta de Amor" – Manuel Liñán în Sala Mare, Teatrul Național Iași.

Workshop-uri HazarDance

19 mai 2026 | Ora 11:00 – 14:00 „Act in Motion" Workshop.

20 mai 2026 | Ora 11:00 – 14:00 Portrait Workshop.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneri instituționali ai RCW: Primăria Municipiului Iași, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, UAD 100, Ordinul Arhitecților din România – Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Ateneul Național Iași, ARTCOR, COR, ARTEP, Aeroportul Iași, Fontis.

