De la Paris, șeful companiei care a investit 4.000.000.000 de euro în România lansează un mesaj de revoltă față de București: Nu ne simțim tratați ca și cum am fi investit atât. Vor urma concedieri

Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia, susține că uzina de la Mioveni își pierde competitivitatea în raport cu celelalte fabrici ale grupului Renault, iar producția va scădea cu două cifre în 2026, relatează site-ul Profit. În același timp, Bordeanu avertizează că decizia privind producția următoarelor generații Duster și Bigster la Mioveni nu a fost încă luată și că urmează noi concedieri.

„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent și nu avem nicio viziune”, a declarat la Paris, șeful Automobile Dacia într-o masă rotundă cu presa de business.

„Guvernul a degajat în aut”

Acesta a arătat cu degetul spre Guvernul de la București.

„Până nu ne clarificăm pe axa asta de competitivitate, o curbă de competitivitate până la final de 2030, cu niște puncte de ameliorat, jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis ca producție acolo. Sigur că continuăm să producem Bigster și Duster însă deciziile referitoare la următoarele generații nu s-au luat. Cumva mingea e în terenul Guvernului român să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate, da, ca să știți că mie îmi place fotbalul. Ei au degajat în aut, da, deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil. Asta aștept”, a spus Bordeanu.

Acesta s-a arătat deranjat și de creșterile de salarii din România din ultima vreme. pentru că „Salariile nu pot exploda permanent și depăși curba de inflație la Mioveni tot timpul, pentru că se pare că alți oameni, alți angajați din alte țări au înțeles lucrul ăsta”.

Iar în condițiile în care „segmentul ăsta tradițional Dacia, cel termic, nu crește, iar segmentul electric crește. Asta, practic, ne duce la o scădere a producției noastre undeva la 2 cifre. Da, producția scade, consecința e că va trebui să dăm oameni afară”, a spus Bordeanu, amintind de cei 1.700 de oameni la care compania deja a renunțat.

Acesta a mai avut un mesaj categoric pentru autoritățile de la București.

„Noi nu plecăm de la zero, noi plecăm de la 4 miliarde de euro care au fost investiți de Renault Grup în România și opinia generală e foarte simplă: nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Deci tratează-mă întâi ca un om care a pus pe masă 4 miliarde și ne auzim după aia”.

Înmatriculările de mașini noi, în scădere

Reacția lui Bordeanu are loc în contextul în care înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat, în luna august, o scădere de 37% faţă de perioada similară din 2025, marjă în care şi maşinile electrice au raportat un declin de 29%, arată Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor preliminare publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), a scris Agerpres.

Conform analizei de piaţă, la nivelul primelor opt luni ale acestui an, totalul pieţei de autoturisme din România s-a diminuat cu 10%, în comparaţie cu acelaşi interval din 2025.