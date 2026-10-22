De la pasiune la profesie: cum arată viitorul carierelor în industria auto

Industria auto trece printr-o perioadă de transformare accelerată, iar noile tehnologii schimbă nu doar modul în care sunt reparate automobilele, ci și competențele necesare celor care lucrează în domeniu. Pentru tinerii aflați la început de drum, acest sector oferă astăzi perspective care depășesc meseriile tradiționale, într-un mediu în care tehnologia, specializarea și experiența practică devin tot mai importante.

În acest context, Top Lac, unul dintre principalii jucători de pe piața service-urilor auto independente din România, a participat la târgul educațional și de carieră „Cariera Ta – Viitorul tău începe aici!”, organizat în perioada 16–17 octombrie 2026, la Sema Parc, în București.

Evenimentul, care a reunit peste 100 de universități, instituții publice și organizații, le-a oferit elevilor și studenților ocazia de a explora diferite direcții profesionale și de a interacționa direct cu reprezentanți ai mediului de business.

Pentru Top Lac, participarea a fost o oportunitate de a prezenta tinerilor o perspectivă mai amplă asupra industriei reparațiilor auto. Reprezentanții companiei au discutat cu liceeni și studenți despre activitatea din service, competențele necesare și importanța experienței practice, într-un domeniu în care tehnologia redefinește constant modul de lucru.

„Ne-am dorit ca prin participarea la acest eveniment să le oferim tinerilor o imagine cât mai clară asupra activității noastre și să le arătăm că o carieră în industria auto poate avea multiple direcții. Dincolo de cunoștințele tehnice, contează foarte mult curiozitatea, implicarea și disponibilitatea de a învăța. Tehnologiile evoluează, iar odată cu ele trebuie să evoluăm și noi. De aceea, investim în pregătirea oamenilor și credem că experiența acumulată alături de profesioniști este esențială pentru cei care fac primii pași în acest domeniu”, a declarat Florin Gheorghiu, Director de Vânzări Top Lac.

Dacă în trecut activitatea unui service auto era asociată în principal cu intervențiile mecanice și reparațiile de caroserie, astăzi procesele integrează echipamente computerizate, sisteme digitale de diagnoză și măsurare, tehnologii avansate de vopsire și proceduri specializate pentru automobile electrice și hibride. Această evoluție schimbă inclusiv profilul angajaților, care trebuie să îmbine cunoștințele tehnice cu abilitățile digitale și capacitatea de adaptare la noi metode de lucru.

În cadrul Top Lac, oportunitățile profesionale acoperă o gamă variată de specializări. De la meserii tehnice precum tinichigiu auto, vopsitor, pregătitor de vopsitorie sau mecanic, până la roluri în recepția service-ului, întocmirea devizelor și gestionarea daunelor auto, activitatea companiei presupune colaborarea unor profesioniști cu pregătiri și competențe diferite.

Acestora li se alătură ingineri, economiști, juriști, specialiști HR, inspectori ITP și manageri de operațiuni, demonstrând că industria auto oferă perspective de carieră și dincolo de zona tehnică, într-un mediu în care fiecare specializare contribuie la buna funcționare a întregului business.

În paralel cu investițiile în echipamente moderne, Top Lac acordă o atenție deosebită formării angajaților, prin cursuri de specializare desfășurate atât în România, cât și în străinătate. Pregătirea acestora vizează inclusiv intervențiile asupra noilor generații de automobile, pentru care sunt necesare cunoștințe specifice și respectarea unor proceduri riguroase.

Pentru cei aflați la început de carieră, contactul direct cu activitatea din service și îndrumarea colegilor cu experiență pot constitui o bază solidă pentru dezvoltarea competențelor. Din perspectiva companiei, seriozitatea, implicarea și dorința de a învăța sunt esențiale, indiferent de specializarea aleasă. Participarea la târg a reprezentat, totodată, un prilej pentru companie de a intra în contact cu tineri interesați de acest sector și de a le prezenta posibilitățile de integrare și evoluție în cadrul echipei.

Astfel de inițiative contribuie la apropierea dintre mediul educațional și piața muncii, oferind viitorilor profesioniști o perspectivă mai concretă asupra cerințelor și realităților din industrie. Într-un sector aflat în continuă schimbare, dialogul dintre companii și noile generații devine tot mai important pentru formarea specialiștilor de mâine.

Pentru că, uneori, primul pas către o carieră începe cu o simplă conversație.

***

Despre Top Lac

Fondatorii Top Lac au peste 30 de ani de experiență în domeniu și activează în industria reparațiilor auto din România. Compania oferă servicii pentru reparații auto și gestionarea daunelor RCA și CASCO, de la asistență și constatare până la reparație, vopsitorie și soluții de mobilitate pentru clienți.

Până în prezent, Top Lac a depășit 100.000 de autoturisme reparate și peste 1 milion de ore de manoperă. Dezvoltarea companiei se bazează pe investiții continue în tehnologie, echipamente și pregătirea specialiștilor. Top Lac deține, de asemenea, statutul Tesla Approved Body Shop, două dintre locațiile companiei fiind autorizate pentru reparații de caroserie conform standardelor Tesla.

Articol susținut de Top Lac