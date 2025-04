De la un cabinet, la o rețea națională: drumul doctorului Ionuț Leahu, medicul care a mizat pe inovație și echipe multidisciplinare pentru a transforma stomatologia din România: „Am vrut să le fie mai simplu oamenilor să meargă la dentist”

Dr. Ionuț Leahu este unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din România. A început, în 2010, cu un cabinet stomatologic închiriat în Popești-Leordeni, Ilfov, iar în timp, a construit o rețea națională de clinici dentare. Astăzi, aceasta face parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria, sub numele Regina Maria Dental Clinics, și contribuie la ridicarea standardelor în medicina dentară din România, prin inovație, echipe multidisciplinare și acces extins pentru pacienți.

Primii pași în medicină și descoperirea vocației

Drumul spre stomatologie al doctorului Ionuț Leahu nu a fost unul planificat. În liceu, era pasionat de biologie, fizică și chimie și, fiind la profilul matematică-informatică, se pregătea pentru admiterea la Cibernetică. Dar o discuție cu mama sa și o vizită într-un cabinet stomatologic l-au făcut să își dea seama că medicina dentară este domeniul care îl atrage mai mult.

„Mama avea o prietenă medic stomatolog la care m-am dus pentru a vedea ce înseamnă meseria asta și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că da, mă interesează mai mult domeniul medical decât informatica, iar stomatologia părea o opțiune tangibilă. Mi-am imaginat că aș putea construi ceva de la zero, să fac un spital este cam complicat, dar cu un cabinet stomatologic m-aș descurca”, își amintește râzând dr. Leahu.

Anii de facultate au fost marcați de multă muncă și perseverență. În timp ce se specializa în stomatologie, a căutat mereu oportunități de a învăța și de a practica, lucrând și în alte domenii pentru a se susține financiar. După terminarea studiilor, a reușit să închirieze un cabinet în Popești-Leordeni, iar de aici a început o aventură antreprenorială curajoasă.

„Provocarea cea mai mare a fost să pornesc. Părinții mei fiind profesori, nu mă aștepta la terminarea facultății o sumă de bani cu care să încep, așa că am muncit din greu pentru a-mi construi propriul drum. A fost un început dificil, dar am învățat lecții esențiale despre ce înseamnă să fii antreprenor în domeniul medical”, își amintește dr. Leahu.

La început, petrecea foarte mult timp pentru a face manopere care astăzi par destul de simple, cum este obturația (sau plomba, cum e cunoscută în popor). „Aveam o pasiune pe care am dus-o în direcția asta a plombelor până când în primii ani m-am specializat în zona de estetică directă, respectiv cum să refaci dinții din compozit imediat pe scaun și specializarea asta mi-a adus și un titlu de lider de opinie (key opinion lider): țineam cursuri pentru alți medici stomatologi ca să învețe cum să obțină rezultatele respective din compozit”, ne-a mai povestit dr. Ionuț Leahu.

Expansiunea și transformarea într-o rețea de succes

După primii ani de activitate, a devenit clar că viziunea sa depășea cadrul unui simplu cabinet stomatologic. A înțeles rapid importanța investițiilor în tehnologie și echipă, ceea ce a dus la deschiderea unei clinici mai mari în București – în cartierul Floreasca, urmată de altele în întreaga țară.

Ianuarie 2010, primul cabinet închiriat în Ilfov

„Am început în 2010 cu primul cabinet în Popești-Leordeni, iar până în 2018 am deschis prima clinică în afara Bucureștiului, la Pitești, urmată de cea din Timișoara. În 2020, odată cu pandemia de COVID, eram deja prezenți în șase județe din România și ne aflam într-o situație complet nouă, care ne-a pus în fața unor provocări fără precedent”, își amintește medicul, care și-a dat atunci seama că pacienții au nevoie de servicii integrate și eficiente.

„Am înțeles că pacienții au nevoie de o experiență completă, fără drumuri între multiple locații. De aceea, am investit în radiologie dentară și în echipe multidisciplinare. În acest fel, pacienții pot beneficia de tratamente rapide și eficiente, fără timpi de așteptare mari”, explică dr. Leahu.

Pandemia de Covid-19 a evidențiat rolul strategic al clinicilor medicale

Anul 2020 a fost un punct de cotitură pentru întreaga lume medicală din cauza pandemiei de COVID-19, iar clinicile Dr. Leahu au devenit esențiale în această perioadă. În timp ce multe cabinete stomatologice private se închideau, rețeaua sa a rămas funcțională, asigurând tratamente de urgență.

„A fost un moment de responsabilitate maximă. Am decis să rămânem deschiși pentru a oferi tratamente de urgență, iar acest lucru ne-a adus în atenția autorităților și a pacienților. Ne-am dat seama că ceea ce facem nu este doar despre afaceri, ci despre o misiune de sănătate publică”, ne-a mărturisit dr. Leahu.

Acesta a decis să extindă rețeaua de la 6 la 13 orașe, ajungând în cele din urmă la 15.

Fuzionarea cu Regina Maria și viitorul stomatologiei

În 2023, clinicile Dr. Leahu s-au alăturat rețelei Regina Maria (foto), marcând un pas important către medicina integrată. Acest parteneriat aduce împreună expertiza în stomatologie și serviciile medicale de top din cadrul Regina Maria, creând o abordare holistică asupra sănătății pacienților.

„Ne dorim să oferim pacienților mai mult decât tratamente dentare. Vrem să integrăm stomatologia în medicina generală, astfel încât, fiecare pacient să beneficieze de îngrijire completă și coordonată. Ce mi-am dorit a fost să-i ajutăm pe oameni să aibă o viață normală. Și asta implică colaborarea cu mai mulți specialiști în afara ariei noastre de stomatologie. A trebuit să aleg o rețea deja existentă, care se potrivește, ca nivel de valori, cu ceea ce ne dorim noi. Motivul pentru care am ales să facem toate investițiile acestea, să creștem echipe, a fost tocmai ca să le fie oamenilor cât mai simplu să meargă la stomatolog și asocierea cu Regina Maria a dus la crearea acestui concept de medicină integrată”, ne-a mai explicat medicul.

Implantologia, dragostea din studenție

Pregătirea echipelor de medici în cele mai noi tehnici a fost și este o prioritate pentru dr. Leahu

Implantologia orală, care se practică acum pe scară largă la Regina Maria Dental Clinics, l-a fascinat pe dr. Leahu încă de când era student și se implica în organizarea unor evenimente și conferințe de specialitate.

„Am avut ocazia ca în anul doi-trei de facultate să văd niște oameni care au scris cărțile de implantologie din lumea asta și a fost ceva care m-a fascinat. Imediat cum am terminat facultatea, am dat un examen special ca să intru la doctorat și mi-am ales o temă, în zona asta de implantologie. Dar atunci, mă interesa foarte mult partea mecanică, adică cum să structurăm șurubul și piesa care vine și prinde dintele în așa fel încât să avem încredere că acel implant dentar va funcționa pe tot parcursul vieții pacientului și am studiat foarte mult zona aceea. Recunosc că este unul din proiectele pe care nu le-am terminat. Nu am reușit să-mi finalizez teza de doctorat, pentru că odată ce am început să citesc, am început să și practic, am început să mă și specializez în afara țării și deja m-am trezit că suntem în 2025. Tot anul de pregătire am făcut cercetarea, trebuia doar să scriu și să pun cazuistica, dar îmi dau seama că asta înseamnă 1.000 de cazuri. Cum selectez din 1.000 de cazuri ce să pun în lucrare? A devenit un subiect atât de mare încât mi-e teamă că nu voi avea niciodată capacitatea să-l cuprind, să-l pot prezenta la adevărata lui valoare”, ne-a mărturisit dr. Ionuț Leahu, care acum încearcă să le împace pe toate, să fie implicat în activitatea stomatologică, să opereze, să trateze pacienți, să fie și antreprenor, să se ocupe și de educația medicală continuă, dar și de cercetare.

„Pacienților le spun mereu: nu așteptați să apară problemele pentru a merge la medic. Îngrijirea preventivă este cheia unei vieți sănătoase. Iar tinerilor care își doresc să urmeze acest drum, le spun să fie perseverenți. Să creadă în viziunea lor și să nu se teamă să viseze la ceva mare”, a concluzionat medicul.

Articol susținut de Regina Maria Dental Clinics