De marți, vremea se răcește în toată țara. Avertismentul șefei ANM

De la temperaturi de până la 14-15 grade în sudul țării, în ultimele zile, din 6 ianuarie maximele vor fi de 4-5 grade, spune directoarea Administrației Naționale de Mateorologie, Elena Mateescu. Ea a precizat că fenomenele de iarnă, cu ninsori și viscol, se vor extinde în toată țara.

Elena Mateescu a declarat, la Digi24, că astăzi se vor extinde precipitațiile și a intrat în vigoare o atenționare cod galben de ninsori și lapoviță, în cea mai mare parte a țării.

Pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este în vigoare atenționare cod portocaliu. Ninsorile vor continua, stratul de zăpadă nou depus ajunge la 20-30 de centimetri, iar la altitudini mai mari, în zona înaltă montană, vor fi rafale de 80-90 km/h, a spus șefa ANM la Digi24.

„În restul țării, vorbim de precipitații sub toate formele, luând în considerare lapoviță, apoi ploi și ,nu în ultimul rând chiar și ninsori, inclusiv în zonele mai joase din partea de vest, centru-est a țării, cu strat de zăpadă variabil în zonele mai joase, între 3 până la 10 centimetri, dar în același timp și intensificări ale vântului cu viteze de 50-70km/h, iar la altitudini mari, 70-85km/h”, a declarat Mateescu.

În ceea ce privește temperaturile, ea a spus că de marți acestea vor scădea accentuat și se vor apropia de cele specific acestei perioade:

„Din punctul de vedere al regimului de temperaturii, astăzi contăm pe temperaturi maxime între minus 2 până la 7 grade. Este posibil ca în partea de sud-test a țării, în special în zona în care și ieri am avut temperaturi de până la 15 grade Celsius, la Mangalia, de pildă, și astăzi să consemnăm valori în jurul a 14-15 grade. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 până la 8 grade, deci va urma în continuare o noapte mai rece, în special în zonele centrale și nordice ale țării”.

De marți, maximele vor fi cel mult între minus 5, până la 4-5 grade:

„Se răcește cam în toată țara. Ne apropiem de ceea ce înseamnă valorile specifice unei prime decade a lunii ianuarie în țara noastră și nu vor lipsi în continuare toate tipurile de precipitații. Acolo unde valorile pe parcursul zilelor vor mai rămâne încă pozitive – precipitații predominant sub formă de ploaie și lapoviță. Atenție la depunerile de polei pentru cei care se vor afla în trafic și nu numai, pentru că în condițiile în care precipitațiile se vor manifesta sub toate formele și la sol avem temperaturi sub zero sau apropiate de zero, cu siguranță depunerile de polei vor fi favorizate”.