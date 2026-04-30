„De unde au venit șobolanii?”. Răspunsul lui Bolojan și domeniul în care este „o nebunie”

Premierul Ilie Bolojan a încercat joi seară să nuanțeze una dintre cele mai controversate afirmații ale sale, cea referitoare la „șobolanii din cămară”.

Șeful guvernului a fost întrebat, la podcastul The News Man, realizat pe Youtube de către jurnalistul Radu Andrei Tudor, „de unde au venit șobolanii”, el explicând că este vorba despre o metaforă care poate fi înțeleasă ușor de către oricine.

„Eu am dat un exemplu plastic, o figură de stil, care se referă la faptul că atunci când un gospodar își umple cămara, nu știu, cu grâne, degeaba le-a strâns cu greu, degeaba le folosește cu măsură dacă sunt niște rozătoare care îi fac praf tot ce a strâns acolo. Sigur, asta a fost un exemplu, n-are legătură cu oamenii. Dar e foarte clar, pe înțelesul oricăruia”, a spus Bolojan.

„Realitatea este următoarea: oricât am încerca de bine să ne colectăm veniturile, oricât am crește taxele la un nivel suportabil, oricâte economii vom face, dacă nu vom lua niște măsuri pentru ca resursele financiare ale țării să nu mai fie risipite, dacă nu vom crea condiții corecte ca anumite lucruri să se rezolve, trecerea de la guvernările de tip mediocru la buna guvernare nu se va putea face”, a adăugat premierul.

Bolojan: În domeniul energiei „este o nebunie”

„Orice om rațional înțelege că pentru a avea un preț mai bun al cafelei sau al apei, de exemplu, ar trebui să avem o producție mai mare, ca să apară concurența, pentru a scădea prețurile. La fel este și în domeniul energiei. România folosește iarna aproximativ 9.000 de megawați, iar vara între 5.500 și 6.000 de megawați. Atâta consumă economia României, atât cetățenii cât și firmele într-o zi. Pentru a putea avea o energie mai ieftină, trebuie să susținem producția de energie suplimentară. Atât producția care este constantă, centrale pe gaz în principal, care nu depind de soare și de vânt, dar și componenta de stocare, pentru că un sfert din producția României este variabilă, deci fotovoltaice și solară. (…) Iar dacă am avea stocare, să stocăm tot ce este excedentar la prânz și să livrăm seara, prețurile ar scădea. Dar noi ce am făcut? Am blocat sau am scumpit foarte mult accesul producătorilor la rețele de electricitate, eliberând autorizații de racordare pentru companii care nu fac nicio investiție, pentru că se vede asta de ani de zile, care sunt companii fără angajați, care sunt nou înființate”, a continuat șeful guvernului.

Bolojan a mai spus că în domeniul energiei „este o nebunie” și a explicat cum au ajuns să crească prețurile.

„Aici este o nebunie. Am eliberat autorizații de 80.000 de megawați, încă 30.000 în procesare, deci față de 9.000 necesari avem 120.000 de megawati eliberați sau în procesare și este mult mai mult decât capacitatea rețelelor noastre. Practic am blocat asta. Sigur… n-a văzut nimeni de 2 ani de zile așa ceva? Asta a fost tolerată datorită unor reglementări slabe, datorită faptului că Transelectrica (…) a tolerat acest lucru, dar bineînțeles că asta le-a adus câștiguri unora, care au făcut niște bani zdraveni. Dar asta s-a făcut pe spalele cetățenilor noștri, pentru că neavând producție de energie trebuie să plătești o energie cu 10-20-30% mai scumpă. Și toate aceste blocaje au fost tolerate și de care au profitat cei care au putut să speculeze, în mod evident care erau într-o anumită conveniență și cu anumite legături cu cei care au tolerat asta”, a mai spus Bolojan, referindu-se la așa-numiții „băieți deștepți” din energie.

În paralel cu The News Man Podcast, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut joi seară declarații la Antena 3 CNN în privința moțiunii de cenzură care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare în Parlament.

În urmă cu două săptămâni, pe 17 aprilie, Ilie Bolojan, la Radio România Actualități, a spus că a găsit „șobolani în cămara statului care rod proviziile”.

„Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, care sunt ca niște rozătoare care-ți rod acele alimente și, foarte plastic știți am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat, să fac lumină acolo și asta a deranjat”, a declarat la acel moment premierul.