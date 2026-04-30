Ilie Bolojan, mesaj ferm pentru partidul care vrea „premieri-marionetă”: „Măcar să aibă demnitatea să spună”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi seară, un mesaj ferm pentru Partidul Social-Democrat, pe fondul depunerii moțiunii de cenzură comune cu AUR: „Să spună cine este premierul acestei coaliții și care le sunt soluțiile”.

Șeful guvernului a vorbit, la podcastul The News Man, realizat pe Youtube de către jurnalistul Radu Andrei Tudor, și despre posibilitatea ca Partidul Național Liberal să meargă în opoziție, dacă moțiunea de cenzură va trece, dar a respins ferm orice formă de colaborare cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu pentru o eventuală nouă coaliție de guvernare, acuzându-i pe social-democrați că „și-au bătut joc” de actuala coaliție și că își doresc „premieri-marionetă”.

Întrebat dacă „se vede în opoziție”, premierul a răspuns: „Nu văd niciun fel de problemă să fii în opoziție și gândiți-vă că, având în vedere experiența pe care am acumulat-o, am o datorie față de cei care ne-au votat, față de românii care lucrează zi de zi sau care au lucrat o viață întreagă și sunt pensionari, față de copiii noștri, să construim altervative sănătoase pentru a oferi un motiv acestor oameni să meargă la vot și să dea un vot gândindu-se la România modernă, la România demnă, la România onestă, fără privilegii și sinecuri, în care statul îți creează condiții ca tu să poți să îți pui în valoare munca ta, talentul tău. Nu statul care îți promite că îți dă totul doar dacă votezi un anumit partid politic. Un stat și o lume politică care îți promite ce nu are și te minte și îți amână sine die promisiunile. Nu mai trebuie să facem asta”.

„E greu să stai la masă cu cineva care te umilește”

Chestionat despre posibilitatea ca PNL să discute în continuare cu PSD despre o guvernare nouă, Ilie Bolojan a precizat: „Ca să poți discuți cu cineva despre un proiect sau altul, trebuie să existe o minimă încredere, trebuie să existe convingerea că acel om, acel partid totuși se gândește la un proiect generos pentru comunitate, la un proiect comun pentru țară și trebuie să existe o istorie care măcar să înceapă să valideze aceste bune intenții. Or, gândiți-vă că în condițiile în care se dinamitează, într-o situație de criză, o guvernare din care ai făcut parte, la care ai participat la toate deciziile – subliniez -, fără să pui nimic în loc, fără să vii cu o propunere de premier, fără să vii cu o propunere de program de 3-4 idei de bază în care să spui că «asta vom face diferit față de ce s-a făcut până acum, astea sunt soluțiile», deci fără să vii cu nimic înseamnă că partea de proiect general nu este comună. E greu să spui că ești proeuropean dacă acționezi împotriva României europene, a României care se modernizează. Asta e o problemă”.

„E greu să stai la masă cu cineva care de mai multe ori ți-a arătat că nu te respectă, că nu are niciun pic de respect. (…) Dacă unul dintre cei doi oameni sau partide dintr-o relație te face praf, încearcă să te umilească, încearcă să nu te respecte – cum vei avea încredere în el că vei avea o relație bună. Ori PSD, din păcate, s-a comportat într-o manieră arogantă toată această perioadă, într-o manieră inacceptabilă, nu poți să stabilești conducerea unui partid decât în birourile de conducere a acelui partid. Dacă se stabilește în alte părți, în alte birouri, înseamnă că acel partid devine o anexă. Și sigur, PSD și-ar dori niște premieri-marionetă, care semnează pentru nota de plată, dar șurubărerile prin spate le-ar face oamenii care se pricep la asta, din conducerea PSD. Ori un astfel de premier nu va fi bun pentru România. Ar vrea sigur un partid de tip anexă, care să fie depersonalizat și dacă PNL ar accepta o astfel de situație ar urma soarta PNȚCD – nu am spus eu asta, au spus-o oameni politici care au experiență și nu trebuie să fii mare analist politic ca să înțelegi că electoratul trebuie să aibă motive să te voteze, măcar să aibă o minimă încredere în tine că te vei comporta predictibil. PNL trebuie să se comporte predictibil, să lucreze pentru România, să-și respecte electorii”, a continuat el.

Mesaj pentru PSD

Pentru PSD, în contextul colaborării cu AUR pentru moțiunea de cenzură, Bolojan a ținut să transmită un mesaj.

„Măcar să aibă demnitatea să spună cine este premierul acestei coaliții și care le sunt soluțiile, pentru că altfel este anormal să demolezi fără să pui nimic în loc sau să spui că vrei să faci coaliție cu cei de care ți-ai bătut joc și bătându-ți astfel joc și de situația în care se găsește România”, a spus liderul PNL.

În paralel cu The News Man Podcast, președintele PSD, Sorin Grindeanu, face joi seară declarații la Antena 3 CNN.

Cele mai noi calcule

Mai devreme în cursul zilei de joi, liderii PSD s-au reunit într-o ședință a Biroului Politic Național ca stabilească ultimele detalii privind moțiunea de cenzură care va fi dezbătută și votată marți, 5 mai. Ei s-au arătat siguri că moțiunea de cenzură va trece, unii spunând chiar că aceasta va obține mai multe voturi decât semnături. Totuși, liberalii atenționează că există și varianta ca moțiunea să pice, pentru că nu toți cei care au semnat-o o vor și vota.

La finalul ședinței de joi, Marian Neacșu, cel care, de altfel, a anunțat depunerea moțiunii de cenzură într-o conferință de presă comună cu Petrișor Peiu, a declarat că s-au purtat negocieri cu alți parlamentari de „două-trei zile încoace”.

„Se discută cu parlamentarii strict principial”, a spus fostul vicepremier PSD într-o declarație de presă oferită pe holurile Parlamentului.

De asemenea, el a lăsat de înțeles că e sigur că moțiunea de cenzură va trece pentru că „au semnat 254 (n.red. de parlamentari ca moțiunea să fie depusă)”. O moțiune de cenzură are nevoie de 233 de voturi pentru a fi adoptată.

În schimb, Gabriel Andronache, care este liderul deputaților PNL, a transmis marți dimineață printr-o postare pe Facebook că liberalii fac „toate demersurile democratice în Parlament pentru a susține Guvernul Bolojan și a determina eșecul moțiunii de cenzură”.

„Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR”, a avertizat Andronache.

De asemenea, el a spus că există și parlamentari social-democrați care se împotrivesc moțiunii. „Ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai”, a adăugat liberalul.

Anamaria Gavrilă, lidera POT, a transmis marți că deși parlamentarii formațiunii au semnat moțiunea, nu garantează că o vor și vota.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Moţiunea, semnată de 254 de parlamentari, a fost depusă marți, după ce a fost anunțată într-o conferință de presă comună de Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Sorin Grindeanu a declarat de mai multe ori că își dorește să continue guvernarea într-o formulă proeuropeană și că exclude o coaliție cu AUR.