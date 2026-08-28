De unde plecase și tot ce știm la acest moment despre nava lovită și scufundată în zona economică a României. Posibilă confuzie privind pavilionul „Progress IV”

Nava care a fost lovită în zona economică exclusive a României din Marea Neagră plecase în urmă cu o săptămână din portul Sulina, potrivit cunoscutului site de profil Marine Traffic.

Datele acestuia arată, de asemenea, că nava cargo „Progress IV” care avea ca destinație portul turc Tekirdag, a transmis ultima oară date privind poziția sa joi, puțin după ora 17:00.

Nu este clar din datele disponibile din surse deschise ce a făcut nava din data de 21 august când apare că a plecat din Sulina și joi, 28 august, când a avut loc incidentul de pe Marea Neagră.

Președintele Nicușor Dan a spus că aceasta a fost lovită și s-a scufundat, iar autoritățile române au anunțat că după o operațiune dificilă toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați de pe nava ce luase foc.

Progress IV apare la secțiunea navele noastre a Marinesko, o companie de logistică maritimă cu sediul în Istanbul.

Confuzie privind pavilionul navei?

De asemenea, Progress IV apare pe Marine Traffic și alte site-uri de profil cu pavilion Dominica, o națiune insulară din Caraibe ce face parte din Commonwealth.

Autoritățile române, inclusiv Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța, au raportat că aceasta naviga sub pavilion Republica Dominicană, o altă țară din Caraibe, care împarte insula Hispaniola cu Haiti.

„Progress IV” avea ca date tehnice o lungime de 113,3 metri, o lățime de 16,4 metri și un pescaj de 6,5 metri.

Nicușor Dan: A fost lovită și s-a scufundat

Președintele Nicușor Dan a spus că joi seară a avut loc „un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale”.

„Din fericire membrii echipajului au fost salvați. Garda de Coastă a intervenit prompt, nimeni nu a fost rănit”, a spus șeful statului.

„A fost lovită și pare că s-a scufundat. Pentru moment nu știm de cine, de ce, se va face o cercetare, nu e bine să ne lansăm în speculații”, a mai spus Nicușor Dan.

Operațiune dificilă de salvare

Garda de Coastă și Autoritatea Navală Română au spus că nava a luat foc joi seară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 15-20 de mile marine de Sfântu Gheorghe.

„În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că, joi, în jurul orei 17.55, Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) din cadrul ANR a primit o alertă COSPAS-SARSAT privind nava „PROGRESS IV”, ultima poziţie cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.

„Nava comercială MOHAMAD B a fost direcţionată în zonă imediat şi totodată au fost mobilizate de urgenţă navele de salvare ARSVOM, SAR ARES şi SAR ARTEMIS, alături de nava MAI 0201 (Poliţia de Frontieră), desemnată coordonator la faţa locului”, au precizat reprezentanţii ANR.

La bordul navei „PROGRESS IV” se aflau 12 membri ai echipajului și, până la ora 20:47, toţi au fost recuperaţi în viaţă. O persoană are răni grave la o mână, au precizat sursele Agerpres.

Garda de Coastă a menţionat că operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri.