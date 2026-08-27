O navă a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. 12 oameni au fost salvați în condiții dificile / Nicușor Dan: „A fost lovită, nu știm de cine”

O navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc joi seară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 15-20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați, au transmis Garda de Coastă și Autoritatea Navală Română. Președintele Nicușor Dan a spus, în conferința de presă de la Chișinău, că nava a fost lovită.

„În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu”, au transmis poliţiştii de frontieră, conform News.ro.

„În această seară am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. O navă a fost lovită. Din fericire membrii echipajului au fost salvați. Garda de Coastă a intervenit prompt, nimeni nu a fost rănit”, a spus și președintele Nicușor Dan în conferință de presă la Chișinău.

„A fost lovită și pare că s-a scufundat. Pentru moment nu știm de cine, de ce, se va face o cercetare, nu e bine să ne lansăm în speculații”, a continuat șeful statului.

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că, joi, în jurul orei 17.55, Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) din cadrul ANR a primit o alertă COSPAS-SARSAT privind nava „PROGRESS IV”, pavilion Republica Dominicană, ultima poziţie cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.

„Nava comercială MOHAMAD B a fost direcţionată în zonă imediat şi totodată au fost mobilizate de urgenţă navele de salvare ARSVOM, SAR ARES şi SAR ARTEMIS, alături de nava MAI 0201 (Poliţia de Frontieră), desemnată coordonator la faţa locului”, au precizat reprezentanţii ANR.

La bordul navei „PROGRESS IV” se aflau 12 membri ai echipajului și, până la ora 20:47, toţi au fost recuperaţi în viaţă. O persoană are răni grave la o mână, au precizat sursele Agerpres.

Garda de Coastă a menţionat că operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri.

Foto: Christopher Freeman | Dreamstime.com