„De unde să dau eu 20.000 EUR TVA retroactiv?”. Robert și-a deschis un magazin de haine, dar nu i-a mai mers. Acum are probleme cu ANAF

Încă un caz în care un patron român s-a pomenit că ANAF îi cere zeci de mii de euro TVA retroactiv, pentru vânzări pe care le-a făcut pe mai mulți ani: Robert, care se prezintă ca „mic antreprenor care a avut un magazin de haine” a povestit situația sa, zilele trecute, pe Grupul Antreprenorilor din România, cerând sfaturi de la cei peste 270.000 de membri ai acestei comunități de pe Facebook.

Citiți mai departe pe StartupCafe.ro.