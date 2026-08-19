Debitul Dunării se menține la minime istorice și în următoarele zile

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se menține la 1300 m3/s în următoarele trei zile, urmând ca, până în 25 august, să ajungă la 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s), arată prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere ușoară.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei nucleare de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă, amintește Agerpres.

Ministerul Energiei a anunțat, în repetate rânduri, că Sistemul Energetic Național (SEN) dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 și producția hidro.

Totodată, SEN dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică.