Decizia Chinei în privința whisky-ului scoțian, produsul de export de mare valoare pe Marea Britanie nu a reușit să îl protejeze în fața tarifelor SUA

China va reduce tarifele vamale pentru whisky-ul scoțian de la 10% la 5% în urma discuțiilor dintre premierul britanic Keir Starmer și președintele chinez Xi Jinping, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al șefului guvernului de la Londra, potrivit Reuters.

Reducerea de taxe reprezintă un impuls pentru unul dintre cele mai apreciate produse de export ale Marii Britanii pe o piață cheie în creștere, iar secretarul de presă al premierului britanic a spus că se așteaptă ca aceasta să valoreze 250 de milioane de lire sterline (345,35 milioane de dolari) pe o perioadă de cinci ani pentru exportatorii de whisky din Marea Britanie.

Starmer a discutat despre reducerea tarifelor la whisky în cadrul discuțiilor cu Xi, joi, la Beijing, în încercarea de a obține beneficii economice, în ciuda dezacordurilor din alte domenii, cum ar fi drepturile omului.

Whisky-ul din Scoția este un produs de export de mare valoare pe care Marea Britanie a încercat să îl promoveze în acordurile comerciale. Un acord de liber schimb istoric cu India, semnat anul trecut, a redus tarifele de la 150% la 75%, urmând să le reducă la 40% în următorul deceniu. Însă eforturile de a reduce sau de a scuti industria whisky-ului scoțian de tarifele vamale impuse de SUA nu au dat până acum rezultate.

China a acceptat să întărească cerințele de etichetare pentru whisky-ul scoțian, pentru a-l proteja de contrafacere și falsificare, în urmă cu un an, în cadrul unui dialog financiar, când ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, a efectuat o vizită oficială la Beijing.

În 2024, China era a zecea cea mai mare piață de export pentru whisky-ul scoțian, potrivit cifrelor Asociației Whisky-ului Scoțian, care au arătat, de asemenea, că Asia-Pacific este cea mai mare piață regională din punct de vedere al valorii.

Ministrul comerțului din China i-a spus omologului său din Marea Britanie că Beijingul este dispus să extindă importurile de bunuri și servicii din Marea Britanie, în vederea unei relații mai sofisticate între cele două țări.