Decizia conducerii USR privindu-l pe președintele Dominic Fritz. Vot în unanimitate

Comitetul Politic al USR a decis, cu 151 de voturi, să reconfirme sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al USR. Decizia a fost luată în unanimitate.

„USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului. USR a fost și va rămâne în opoziție totală față de orice încercare de capturare a instituțiilor democratice ale statului român și față de orice folosire a acestora în interes politic”, se spune într-un comunicat al partidului.

USR invocă „un precedent extrem de periculos”

Liderii USR susține că decizia luată de „majoritatea PSD” din cadrul Curții Constituționale nu poate schimba votul cetățenilor din Timișoara care l-au ales pe Fritz drept primar și nici opțiunea membrilor partidului.

„Principiul constituțional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanțiile esențiale care îi protejează pe cetățeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii”, precizează sursa citată.

USR transmite că se va opune în continuare tentativelor de instalare a unui regim nedemocratic, bazat pe abuz de putere.

„USR va continua să apere votul cetățenilor, independența instituțiilor și principiile constituționale care garantează libertatea și democrația în România”, se mai spune în comunicat.

Decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat

Curtea Constituțională a dat luni decizie în dosarul privind sesizările legate de legea ANI, făcute de 27 de senatori de la USR şi PNL, dar şi de preşedintele Nicuşor Dan. Astfel, judecătorii au decis că este constituțional amendamentul prin care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, urmează să-și piardă mandatul:

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Articolul a fost contestat la Curtea în două sesizări distincte: una depusă de parlamentari USR și PNL, cealaltă de către președintele Nicușor Dan.

Contestatarii au invocat încălcarea Articolului 15 din Constituţie, susţinând că legea dispune numai pentru viitor şi nu poate adăuga sancţiuni noi (pierderea mandatului actual) unor fapte şi situaţii juridice deja finalizate sub vechea lege.