Decizia instanței supreme în cazul celor doi procurori din Constanța acuzați că luau mită pentru soluții favorabile în dosare

Procurorul Teodor Niță (stânga) și procurorul Gigi Valentin Ștefan (dreapta) au fost aduși la Parchetul General. După audieri cei doi magistrați au fost reținuți. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri ca procurorii Gigi Valentin Ştefan și Teodor Niță, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, să rămână în arest preventiv. Decizia este definitivă.

Decizia instanței supreme de vineri a fost pronunțată după ce joi cele două judecătoare din complet, Anca Barbu și Valerica Voica, nu au ajuns la un consens, având opinii diferite. Amândouă au fost de acord cu arestarea poreventivă în cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, însă în cazul procurorului Niță judecătoarea nu a fost de acord cu arestarea, potrivit minutei ICCJ. Astfel, a fost nevoie de formarea unui complet de divergență.

Cel de-al treilea judecător a înclinat balanța către respingerea contestațiilor celor doi inculpați și arestarea preventivă a ambilor.

„În unanimitate: Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Ştefan Gigi Valentin împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026. În majoritate: Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 947/1/2026. Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în soluția publicată pe portalul ICCJ.

Instanța supremă a respins contestațiile pe care cei doi procurori le-au formulat împotriva deciziei privind arestarea lor. Cei doi procurori au fost reținuți pe 14 mai în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul General, fiind acuzați de fapte de corupție: trafic de influență, luare de mită, respectiv instigare la abuz în serviciu.

De ce sunt acuzați cei doi procurori

Parchetului General arată în ancheta penală că cei doi procurori aveau legături strânse cu mediul politic și cel de afaceri, intervenind în dosare sau pe lângă alte instituții pentru a obține soluții favorabile persoanelor din anturaj.

Procurorul Gigi Valentin Ștefan este acuzat că a primit aproximativ 60.000 de euro mită de la o persoană căreia i-a promis că va interveni pe lângă un procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate și îl poate determina să soluționeze favorabil un dosar penal. Procurorul l-a asigurat pe cel care i-a dat banii că are influență și asupra judecătorilor care îi judecau doarele, acuză Parchetul General.

Procurorul Ștefan mai este acuzat că în perioada decembrie 2025 – mai 2026, a primit aproximativ 110.000 de euro, bunuri și alte foloase de la persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

„În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice”, potrivit Parchetului General.

Procurorul Teodor Niță este acuzat că a încercat să influențeze un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Constanța pentru a nu aplica măsuri legale față de o societate comercială administrată de o persoană apropiată magistratului.

Gigi Valentin Ștefan are o vechime în procuratură de 28 ani, de-a lungul anilor ocupând diverse funcții de conducere la unitățile de parchet din județul Constanța, culminând cu funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Constanța în perioada 2016- 2024. Teodor Niță este procuror în Constanța de 19 ani, iar 2020 a candidat, fără succes, la șefia DIICOT.

Prezenți în dosarul fostului șef CNAS

Numele procurorilor Ștefan și Niță au fost menționate în dosarul în care a fost judecat fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță.

În 2022, judecătoarele judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu de la Curtea de Apel Bucureşti indicau în motivarea condamnării lui Duță că procurorii Gigi Valentin Ștefan Teodor Niță au hărțuit martori cheie din dosarul în care era inculpat șeful CNAS pentru a-l acuza să scape de acuzații.

Cei doi procurori au respins acuzațiile și au reclamat pe cele două judecătoare la Inspecția Judiciară.

CSM a decis excluderea judecătoarelor Panioglu și Guluțanu din magistratură. Decizia a fost anulată, ulterior de instanța supremă.

În decembrie, anul trecut, instanța supremă a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare fostului șef al Casei de Asigurări de Sănătate Lucian Duță, într-o cale extraordinară de atac. Duță a fost acuzat că a luat o mită de 6,3 milioane de euro în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software, pentru implementarea cardului de sănătate.

.