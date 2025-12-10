Instanța supremă i-a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare fostului șef al Casei de Asigurări de Sănătate Lucian Duță, acuzat că a luat o mită de 6,3 mil. €

Înalta Curte de Casație și Justiție – condusă de Lia Savonea – i-a admis fostului șef al CNAS o cale extraordinară de atac și a decis să îi anuleze condamnarea de 6 ani de închisoare. Duță a fost condamnat definitiv în iulie 2022, fiind acuzat de DNA că a primit mită de 6,3 milioane euro în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software, pentru implementarea cardului de sănătate.

Completul ICCJ care a decis anularea condamnării lui Lucian Duță a fost format din judecătorii: Luminita Cristiu-Ninu, Adriana Ispas și Iulian Dragomir.

Lucian Duță a atacat printr-o cale extraordinară – recurs în casație – decizia prin care Curtea de Apel l-a condamnat în 2022 la 6 ani de închisoare. Miercuri, ICCJ a decis să îi admită recursul în casație și să îi anuleze decizia de condamnare. Hotărârea instanței supreme este definitivă.

Completul de trei judecători al ICCJ a casat sentința Curții de Apel București din 25 iulie 2022 numai pe latură penală, menținând dispozițiile privind confiscarea mitei și măsurile asiguratorii dispuse anterior.

„Dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 din noul Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal ?i art.5 alin.1 din noul Cod penal. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în baza sentinţei penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, modificată prin decizia penală sus-menţionată, în ceea ce îl privește pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian”, se arată minuta publicată pe portalul instanței supreme.

Lucian Duță a fost pus în libertate în septembrie 2025, după ce Înalta Curte i-a admis în principiu cererea de recurs în casaţie. ICCJ a decis atunci – până la soluționarea recursului în casație de către un complet de 3 judecători – suspendarea deciziei de condamnare și „punerea în libertate de îndată” a fostului șef al CNAS.

Acuzațiile pe care DNA i le-a adus lui Lucian Duță

În acest dosar, Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumei de 2.183.820 euro identificată într-un cont bancar din Elveţia, asupra unui teren cu construcţie S+P+4, asupra a trei apartamente şi asupra unui autoturism.

Pe 4 aprilie 2018, DNA anunţa că i-a fixat lui Duţă o cauţiune de 4.500.000 de lei.

DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă a primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, el a fost acuzat că a primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

În iulie 2022, atunci când l-a condamnat definitiv la închisoare pe Lucian Duță, Curtea de Apel București a menținut și decizia tribunalului privind confiscarea sumei de 6.300.000 euro de la fostul președinte al CNAS.

Instanța a mai dispus menţinerea sechestrului pe suma de 2.183.820 euro aflată în conturile din Elveţia ale societăţii Eurotrust Invest Inc. şi pe suma de 1.503.000 euro primită de Euroinvest Development SRL şi investită într-o construcţie şi teren de pe strada Jean Monnet din Bucureşti. În plus, fusese instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor lui Duţă, prezente şi viitoare, în limita sumei de 2.294.187 euro (având în vedere că suma totală primită cu titlul de mită de inculpat a fost de 6.300.000 de euro, iar în limita sumei de 4.005.813 euro au fost identificate sumele de bani şi bunurile imobile ce fac obiectul sechestrului).

Lucian Duţă a fost preşedintele al CNAS în perioada 2009-2012.