Decizia justiției din Italia în privința Revolut. Ce deficiențe „grave” a constatat

O instanţă din Milano a dispus plasarea sub administrare judiciară, pentru o perioadă de un an, a operaţiunilor din Italia ale Revolut Bank UAB, entitatea bancară europeană a grupului britanic Revolut, după ce a constatat „deficienţe grave” în sistemele de prevenire a spălării banilor, informează Reuters.

Potrivit unei hotărâri de 39 de pagini consultate de agenția internațională de presă, controalele insuficiente ar fi permis unor persoane condamnate sau investigate pentru infracţiuni grave, inclusiv membri ai organizaţiilor mafiote, să utilizeze conturi Revolut pentru transferul şi ascunderea unor fonduri provenite din activităţi ilegale.

Instanţa a stabilit că 24 de persoane cercetate sau condamnate pentru diverse infracţiuni au efectuat, în perioada 2021–2026, operaţiuni financiare în valoare totală de 41,9 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 46,2 milioane de dolari, fără ca banca să identifice şi să raporteze tranzacţiile suspecte, notează News.ro.

În aceeaşi perioadă, alte instituţii bancare au transmis autorităţilor 265 de raportări privind tranzacţii suspecte asociate celor 24 de persoane, în timp ce Revolut Bank UAB nu a depus nicio astfel de raportare, potrivit hotărârii.

Revolut a confirmat decizia instanţei şi a anunţat că va coopera pe deplin cu autorităţile italiene.

„Tratăm cu maximă seriozitate obligaţiile de reglementare şi controalele împotriva spălării banilor şi investim permanent în consolidarea sistemelor de combatere a criminalităţii financiare, a modelelor de monitorizare a tranzacţiilor şi a echipelor specializate în conformitate”, a transmis compania.

Măsura instanței, caracter preventiv

Revolut nu face obiectul unei anchete penale, iar măsura de supraveghere se aplică exclusiv activităţilor sale din Italia. Serviciile oferite clienţilor persoane fizice şi companiilor vor continua fără întreruperi.

Instanţa a subliniat că deficienţele identificate nu reprezentau incidente izolate, ci făceau parte dintr-un model de administrare aplicat în mod repetat, care ar fi împiedicat autorităţile să identifice şi să blocheze fondurile provenite din activităţi ilegale.

Procurorii din Milano au susţinut că banca a funcţionat ca un „rezervor financiar” pentru persoane implicate în infracţiuni grave şi că insuficienţa controalelor i-ar fi oferit un avantaj concurenţial nejustificat faţă de instituţiile financiare care investesc în sisteme adecvate de prevenire a spălării banilor.

Măsura dispusă de instanţă are caracter preventiv, nu punitiv, şi urmăreşte remedierea deficienţelor de conformitate şi prevenirea utilizării viitoare a serviciilor bancare în scopuri infracţionale.

Judecătorii au numit doi administratori judiciari, care vor avea atribuţii extinse de supraveghere şi control. Competenţele acestora ar putea fi extinse dacă banca nu cooperează pe deplin sau dacă sunt identificate noi probleme grave.

Revolut trebuie să implementeze un plan de remediere care cuprinde 15 măsuri. Compania are la dispoziţie cinci zile pentru desemnarea unui responsabil intern de legătură cu administratorii şi 60 de zile pentru prezentarea unui plan de acţiune destinat corectării deficienţelor.

Administratorii judiciari trebuie să prezinte un raport preliminar în termen de 30 de zile şi o evaluare completă a sistemelor de combatere a spălării banilor în cel mult 90 de zile. Măsura va rămâne în vigoare un an, fiind supusă unor verificări periodice.

Procedura are la bază şi o inspecţie efectuată în 2024 de poliţia financiară italiană, Guardia di Finanza, la Revolut Digital Assets Europe, entitatea care gestionează serviciile de criptomonede pentru clienţii europeni ai grupului.

Într-un raport finalizat în decembrie 2024, autorităţile au identificat peste un milion de presupuse încălcări ale obligaţiilor privind verificarea identităţii clienţilor şi păstrarea datelor, precum şi 60 de cazuri în care tranzacţii suspecte nu ar fi fost raportate.

Documentul a fost transmis Ministerului Economiei din Italia, instituţia responsabilă pentru aplicarea eventualelor sancţiuni administrative. Potrivit a două surse citate de Reuters, ministerul nu a iniţiat încă procedura oficială de sancţionare, deoarece termenul în care Revolut poate formula obiecţii se prelungeşte până în 2027.

Grupul Revolut, amendat în Italia

Fondată în 2015, Revolut a cunoscut o dezvoltare rapidă şi a ajuns la o evaluare de aproximativ 115 miliarde de dolari.

Grupul are peste 50 de milioane de clienţi la nivel mondial şi peste cinci milioane în Italia, unde este al cincilea furnizor de servicii bancare după numărul de clienţi şi cea mai mare bancă străină.

Compania s-a confruntat anterior cu probleme legate de controalele interne, inclusiv în procesul obţinerii licenţei bancare în Marea Britanie.

În Italia, autoritatea pentru concurenţă a amendat Revolut în aprilie cu 11,5 milioane de euro pentru presupuse practici comerciale incorecte, iar în septembrie compania a recunoscut că a transmis neintenţionat informaţii despre clienţi unor hackeri.

Card Revolut. Foto: Michelangelo Oprandi | Dreamstime.com