Decizia luată de Bundeswehr după ce un polițist a împușcat, din greșeală, un soldat german care participa la exercițiul militar de lângă Munchen

Scene de neînțeles la un exercițiu al Bundeswehrului. Polițiștii au început să tragă asupra soldaților germani care simulau un atac împotriva NATO FOTO: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP / Profimedia

Armata germană (Bundeswehr) a anunțat joi că va continua exercițiul militar în landul Bavaria, în pofida incidentului din ziua precedentă în care un militar a fost rănit într-un schimb de focuri cu poliția, informează agenția de presă DPA.

Incidentul a avut loc după ce poliția fusese alertată de localnicii din Erding, un mic orășel în apropiere de Munchen, care au semnalat prezența unor persoane înarmate, dar care erau de fapt militari participanți la exercițiu.

Programul exercițiului militar „Marshal Power” simulează lupte în spatele liniei frontului în scenariul unui atac asupra unei țări membre NATO.

Particularitatea acestui exercițiu este că se desfășoară în spații publice, spre deosebire de manevrele militare clasice, care sunt organizate în poligoane delimitate. De asemenea, la acest exercițiu, care este organizat în 12 districte din Bavaria, iau parte, pe lângă militari, și polițiști, pompieri și membri ai serviciilor de urgență, notează Agerpres.

Scene de neînțeles la exercițiul Bundeswehrului

Îngrijorați, localnicii din orașul german Erding, una din locațiile unde se desfășoară acest exercițiu, au alertat miercuri poliția după ce au observat bărbați înarmați purtând uniforme de camuflaj.

Poliția germană a intervenit la fața locului și, neștiind că acele persoane înarmate erau de fapt militari, a deschis focul cu muniție reală asupra lor.

Militarii au tras și ei, dar numai cu muniția de manevră cu care erau echipați pentru exercițiu. Un militar a fost rănit ușor, prin împușcare, fără să se înregistreze alte victime.

„Nu am știu că se desfășurau exerciții acolo în acel moment”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, care a precizat că „poliția din Erding nu a fost implicată în exercițiu”. A fost vorba despre o „deficiență de comunicare”, a explicat același purtător de cuvânt.

„Marshal Power” continuă până pe 29 octombrie

Armata germană a anunțat joi că, în pofida acestui incident care „este în prezent analizat de autoritățile responsabile și de Bundeswehr, în strânsă cooperare”, exercițiul militar „Marshal Power” va continua conform planului stabilit, până pe 29 octombrie.

Acest program include testarea unei varietăți de operațiuni, precum acțiuni armate pe drumuri de țară, în mediul urban sau în sedii ale unor companii, precum și folosirea dronelor, lupta anti-dronă și protecția infrastructurilor critice.

Bundeswehrul anunțase cu câteva zile înainte că „Marshal Power” este unul dintre cele mai mari și complexe exerciții militare din Bavaria din ultimii ani. Printre altele, s-a exersat cooperarea cu forțele civile din zonă.