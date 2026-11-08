Decizia luată de o judecătoare din SUA: „Departamentul de Justiție a îndemnat o instanță federală să nu-l creadă pe președintele în exercițiu”

O judecătoare a anunțat sâmbătă că va numi o fostă procuroare federală de rang înalt pentru a investiga dacă avocații administrației Trump au comis încălcări ale normelor de etică în apărarea planurilor președintelui Donald Trump de a închide și renova un teren de golf istoric din Washington, transmite Reuters.

Judecătoarea federală Ana Reyes a numit-o pe Jessie Liu, fostă procuroare federală pentru Districtul Columbia, în calitate de „expert special” pentru a investiga conduita Departamentului Justiției și a Departamentului de Interne în cadrul litigiului privind soarta terenului de golf East Potomac Golf Links.

Reyes a numit-o pe Liu la o săptămână după o audiere din 30 octombrie, în cadrul căreia judecătoarea a dispus o anchetă de etică și și-a exprimat îngrijorarea că avocații guvernamentali au prezentat în mod eronat intenția administrației Trump de a continua renovarea terenului East Potomac, în ciuda ordinului său temporar de blocare a proiectului.

Un caz care a devenit mai mult decât ceva legat de golf

La acel moment, Trump declarase că lucrările de renovare vor începe imediat, în ciuda ordinului judecătoarei și contrar afirmațiilor pe care, potrivit lui Reyes, oficialii guvernamentali le-ar fi făcut, cerându-i să nu țină seama de declarațiile președintelui.

„Rareori, dacă nu chiar niciodată, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a îndemnat o instanță federală să nu creadă președintele în exercițiu”, a a spus judecătoarea în cadrul unei audieri anterioare.

„Acest caz a început ca o chestiune legată de golf… Dar a devenit mult mai mult decât atât”, a adăugat ea.

Liu a fost procuror federal pentru Districtul Columbia în timpul primului mandat al lui Trump, când a coordonat dosarul penal împotriva lui Roger Stone, prietenul și consilierul de lungă durată al lui Trump. După câțiva ani în practica privată, Liu și alți doi foști procurori și-au înființat propria firmă de avocatură în aprilie.

Administrația Trump: „Judecătoarea e o activistă de stânga“

Departamentul de Interne a emis o declarație în care a calificat-o pe Reyes drept „o judecătoare activistă de extremă stânga” care „nu s-ar da în lături de la nimic pentru a împiedica eforturile președintelui Donald Trump de a înfrumuseța capitala națiunii noastre”.

Planul lui Trump de a transforma terenul de golf East Potomac într-un teren de golf „de clasă mondială” face parte dintr-un efort mai amplu de a-și lăsa amprenta arhitecturală asupra Washingtonului.

Acțiunea în justiție intentată de o organizație non-profit și de doi locuitori din Washington susține că reconstrucția planificată a parcului East Potomac, inclusiv terenul de golf, încalcă legile de mediu și o lege a Congresului privind conservarea patrimoniului.