Decizia luată de soldații nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina. „Nu este o tragedie, ci începutul unei vieți noi”

Unul dintrei cei doi nord-coreeni capturați de Ucraina în ianuarie 2025 Foto: Handout / AFP / Profimedia

Cei doi soldați nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina după ce au luptat pentru armata rusă și-au exprimat dorința unei „vieți noi” în Coreea de Sud, într-o scrisoare consultată de AFP.

„Mulțumită sprijinului sud-coreean, vise noi și aspirații noi au început să prindă rădăcină”, spun cei doi militari în documentul redactat la finele lunii octombrie și adresat unui ONG din Seul.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei după declanșarea invaziei din Ucraina, prin furnizarea de material și, potrivit serviciului de informații sud-coreean, prin trimiterea a aproximativ 10.000 de soldați.

Soldații Phenianului au fost desfășurați în regiunea rusă Kursk, parțial ocupată de către forțele ucrainene înte august 2024 și primăvara anului 2025.

La începutul lui noiembrie, Gyeore-eol Nation United, un grup de ajutorare a transfugilor nord-coreeni, a spus că cei doi militari capturați de către Ucraina vor să defecteze în Coreea de Sud.

În scrisoarea citată, cei doi își exprimă dorința în mod direct pentru prima dată, cu propriile lor cuvinte.

Soldații, luați prizonieri în luna ianuarie după ce au fost răniți pe câmpul de bătălie, le mulțumesc și celor care le-au venit în ajutor încurajându-i, ei considerând această situație „nu ca o tragedie, ci ca început al unei vieți noi”

„Credem cu fermitate că nu suntem singuri și îi considerăm pe sud-coreeni ca pe proprii părinți și frați și surori și am decis să le căutăm îmbrățișarea”, mai scriu cei doi soldați. Numele lor sunt păstrate în continuare secrete din considerente de securitate.