Decizia luată de Zelenski, aflat în vizită în Africa de Sud, după marele atac aerian rusesc asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski, aflat în Africa de Sud, a anunțat că își scurtează vizita de acolo și se va întoarce în Ucraina din cauza atacului cu peste 200 de rachete și drone desfășurat de ruși azi-noapte.

„Anulez o parte din programul acestei vizite și voi reveni în Ucraina imediat după întâlnirea cu președintele Africii de Sud”, a scris liderul ucrainean pe rețeaua X.

„Astăzi, îl voi informa pe președintele Ramaphosa al Africii de Sud, țară care deține în prezent președinția G20, cu privire la situație și la nevoia noastră de a intensifica eforturile diplomatice globale. Loviturile trebuie oprite imediat și necondiționat. Contăm, de asemenea, pe sprijin în chestiuni umanitare – în returnarea prizonierilor noștri și a copiilor ucraineni răpiți de Rusia”, a adăugat Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, restul întâlnirilor din Africa de Sud vor fi continuate de ministrul său de externe Andrii Sîbiha, „pentru a-i informa pe deplin pe liderii politici și societatea civilă a țării despre situație”.

Președintele ucrainean a amintit că a trecut o lună și jumătate de când Ucraina, la propunerea Statelor Unite, a fost de acord cu încetarea completă a luptelor și a loviturilor militare.

„Și au trecut 44 de zile în care Rusia a continuat să-mi omoare poporul și fără să suporte presiuni dure și răspunderea pentru acțiunile sale”, a adăugat el, postând și imagini cu urmările tragice ale atacului aerian rusesc din noaptea de miercuri spre joi în care au fost uciși 9 oameni și peste 80 au fost răniți.

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.



