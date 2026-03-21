Decizia lui Trump care răstoarnă piața energiei: Cum vor SUA să blocheze strategia Iranului de a arunca în aer prețul petrolului

„O măsură pur temporară”, a declarat ambasadorul SUA la ONU despre decizia Administrației Trump de a ridica sancțiunile asupra petrolului iranian. Mutarea este menită să blocheze strategia Teheranului de a arunca în aer prețurile internaționale la energie, potrivit CNN.

Oficialii administrației Trump fac eforturi pentru a asigura fiecare baril de petrol disponibil pe fondul unei crize energetice, la trei săptămâni de la izbucnirea războiului cu Iranul.

Trezoreria SUA a anunțat că ridică temporar sancțiunile asupra a 140 de milioane de barili de petrol iranian deja încărcați pe nave. Această cantitate, care echivalează cu consumul global de petrol pentru aproximativ 36 de ore, poate fi livrată și vândută până la data de 19 aprilie, conform noii autorizații.

Administrația caută opțiuni pentru a ține sub control creșterea prețurilor la petrol și gaze, în timp ce estimările interne indică faptul că prețurile ridicate provocate de război ar putea persista luni de zile.

Situația survine pe măsură ce luptele din Orientul Mijlociu se intensifică, iar trecerea prin Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape imposibilă, conform unor surse familiarizate cu discuțiile interne, citate de CNN.

Statele Unite au impus sancțiuni asupra petrolului iranian în mod intermitent timp de decenii, iar administrația Trump a blocat anterior vânzările de țiței după retragerea din acordul nuclear în 2018.

Noua licență permite Teheranului să vândă petrolul aflat sub sancțiuni. Deși Iranul își direcționa deja producția către China, principalul său partener comercial, și menținea deschis tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, actuala derogare extinde accesul la aceste resurse și pentru statele occidentale.

Măsura vine în contextul în care conflictul a propulsat cotațiile globale la aproximativ 110 dolari pe baril. În acest sens, administrația americană a activat toate pârghiile pentru stabilizarea pieței, inclusiv prin ridicarea sancțiunilor asupra a sute de milioane de barili de petrol rusesc în cursul săptămânii trecute.

Din cauza sancțiunilor financiare în vigoare, Iranul ar putea întâmpina dificultăți majore în accesarea veniturilor generate, a declarat vineri secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta a precizat că Statele Unite vor menține presiunea asupra Teheranului și asupra capacității sale de a utiliza sistemul financiar internațional.

Decizia a fost susținută de David Malpass, fost președinte al Băncii Mondiale, care a descris măsura drept un pas economic puternic pentru stabilitatea globală.