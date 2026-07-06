Decizia prin care RA-APPS era obligată să publice lista imobilelor de protocol se rejudecă, anunță Diana Buzoianu: „RA-APPS a câștigat încă doi ani de nepublicare”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că procesul prin care obținuse în primă instanță obligarea RA-APPS să publice lista imobilelor de protocol și contractele de închiriere va fi rejudecat, după o decizie a Curții de Apel București.

„Mi-a venit azi, fix acum câteva minute, decizia de la Curtea de Apel București în procesul meu contra RAAPPS. Știți voi, procesul pe care l-am câștigat în primă instanță acum ceva timp, RAAPPS fiind obligat să publice listele cu imobilele de protocol și contractele de chirii.

După multă considerație…. Curtea de Apel București a decis că mai trebuie judecat o dată procesul în care câștigasem, pe fond, la Tribunalul București. Adică RAAPPS a câștigat lejer încă 2 ani de zile de nepublicare a niciunei liste de imobile”, a scris Buzoianu într-o postare pe Facebook.

„Nu e normal să fie criticat sistemul de justiție. E perfect normal să treacă niște ani de zile ca să se decidă dacă trebuie sau nu să fie publicate liste de imobile cumpărate din bani publici. Cine știe ce drepturi are RAAPPS să secretizeze tot, că doar au cumpărat imobilele alea cu bănuții de la mama și tata, nu din bani publici”, a ironizat Buzoianu.

Diana Buzoianu a deschis acțiune în instanță pentru obligarea RA-APPS să publice lista imobilelor pe care le administrează, beneficiarii și chiriile aferente. Tribunalul București i-a dat câștig de cauză în august 2025, însă decizia a fost atacată cu recurs de RA-APPS.

În luna mai 2026, Guvernul a publicat în transparență un proiect de hotărâre care obligă RA-APPS să publice lista completă a imobilelor sale, a celor care le folosesc și cât plătesc pentru asta.