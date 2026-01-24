Decizia radicală a Berlinului care poate lăsa SUA fără miliardele Germaniei. Ce se întâmplă cu tezaurul național în fața imprevizibilității lui Trump

Berlinul se află în fața unei presiuni interne fără precedent pentru retragerea celor 1.236 de tone de aur de la New York. În timp ce guvernul de la Berlin evită o decizie radicală, economiștii avertizează că rezervele de 164 de miliarde de euro nu mai sunt în siguranță sub administrația lui Donald Trump, potrivit The Guardian.

Germania, care deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume după SUA, se confruntă cu cereri tot mai mari de retragere a tezaurului său din seifurile americane, pe fondul schimbării relațiilor transatlantice și al imprevizibilității lui Donald Trump.

Mesajul economiștilor de la Berlin este categoric: „Repatriați aurul”, deoarece depozitarea unei cantități atât de mari în SUA a devenit „riscantă”. Experții se tem că președintele american ar putea utiliza activele străine ca pârghie în negocierile comerciale.

În prezent, aproximativ 1.236 de tone de aur, evaluate la 164 de miliarde de euro, sunt depozitate în seifurile de la New York, reprezentând miza centrală a acestor solicitări de repatriere. Rezervele totale de aur ale Germaniei valorează aproape 450 de miliarde de euro.

Emanuel Mönch, economist de renume și fost șef al departamentului de cercetare al băncii federale germane, Bundesbank, a explicat pentru cotidianul Handelsblatt de ce această cantitate imensă ar trebui retrasă: „În interesul unei mai mari independențe strategice, instituția ar face bine să ia în considerare repatrierea. Având în vedere situația geopolitică actuală, pare riscant să mai depozităm o cantitate atât de mare în SUA”.

Deși Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului condus de Friedrich Merz, a precizat recent că repatrierea rezervelor nu este luată în considerare în prezent, Emanuel Mönch face parte dintr-un grup tot mai numeros de experți care consideră măsura esențială pentru independența strategică a Germaniei față de SUA.

„Aurul nostru nu mai este în siguranță”

„Trump este imprevizibil și face totul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed”, a declarat și Michael Jäger, președintele Asociației Contribuabililor Europeni (TAE) și al Asociației Contribuabililor Germani.

„Ce se va întâmpla dacă provocarea Groenlandei continuă? Riscul ca Bundesbank-ul german să nu mai poată accesa aurul său este din ce în ce mai mare. Prin urmare, ar trebui să-și repatrieze rezervele”, a continuat el. Jäger a mai spus că a transmis încă de anul trecut memorii oficiale către Bundesbank și Ministerul de Finanțe, solicitând imperativ ca autoritățile să „aducă aurul acasă”.

Până de curând, problema aurului a fost apanajul principal al partidului de extremă dreapta AfD, care a cerut în repetate rânduri returnarea aurului din motive patriotice. Dar acest subiect a depășit sfera marginală, devenind o temă centrală în dezbaterile publice și politice din Germania, scrie The Guardian.

Katharina Beck, purtătorul de cuvânt al opoziției verzi din Bundestag în domeniul finanțelor, s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea relocării lingourilor de aur, numindu-le „un important factor de stabilitate și încredere”, care „nu trebuie să devină pioni în disputele geopolitice”.

Asigurările oficiale: „Nu există motive de panică”

Cu toate acestea, Clemens Fuest, președintele Institutului pentru Cercetări Economice (Ifo) și unul dintre cei mai proeminenți economiști ai țării, a avertizat împotriva unei astfel de măsuri, afirmând că aceasta ar putea duce la consecințe neintenționate și „ar turna doar gaz pe focul situației actuale”, a declarat el pentru Rheinische Post.

În octombrie anul trecut, în cadrul reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional (FMI) de la Washington DC, președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a asigurat participanții că „nu există motive de îngrijorare” cu privire la aurul german deținut la Rezerva Federală a Statelor Unite.

Și Frauke Heiligenstadt, purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar pentru politica financiară al Social-Democraților, partenerii juniori ai guvernului, a declarat că, deși înțelege îngrijorările legate de rezervele de aur, nu este nevoie de panică.

„Rezervele de aur ale Germaniei sunt bine diversificate”, a spus ea. Deoarece jumătate dintre acestea se află la Frankfurt, „capacitatea noastră de a acționa este garantată”. Deținerea de aur la New York are sens, a adăugat ea, deoarece „Germania, Europa și SUA sunt strâns legate în ceea ce privește politica financiară”.

Însă, pe fondul retoricii tot mai dure a lui Trump față de partenerii săi occidentali, un număr tot mai mare de creștin-democrați ai lui Merz s-au pronunțat în favoarea relocării. „Din cauza administrației Trump, SUA nu mai sunt un partener de încredere”, a declarat Ulrike Neyer, profesor de economie la Universitatea din Düsseldorf, pentru Rheinische Post.

Sursa foto: Dreamstime.com